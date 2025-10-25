Salma Paralluelo sufre una lesión en el ligamento lateral interno pero evita la rotura de cruzado

Cuando este pasado viernes Salma Paralluelo se marchaba del césped de La Rosaleda entre lágrimas, en su mente se dibujaba el peor escenario: volver a 2021, cuando se rompió el ligamento cruzado de la misma rodilla. La acción, escalofriante, finalmente le ha provocado una lesión en el ligamento medial de la pierna izquierda, según confirmó la Federación este sábado. La delantera del Barça vuelve este mismo fin de semana a Barcelona, donde será sometida a más pruebas para ver el alcance real de la lesión y marcar el proceso de recuperación.

Están siendo unas semanas complicadas en lo que tiene que ver con las lesiones de rodilla en Can Barça. Ahora es Salma, pero hace tan solo unas semanas, en una acción muy parecida, fue Ewa Pajor. La delantera esquivó milagrosamente la rotura de cruzado que la habría tenido fuera de los terrenos de juego hasta la temporada que viene y "tan solo" estará fuera de la dinámica azulgrana entre 4 y 6 semanas por una lesión en el complejo posterolateral de la rodilla derecha, sin otras lesiones asociadas.

A la espera de que se acabe de concretar la lesión de Salma, todo apunta a que serán varias semanas las que deberá estar fuera del equipo para recuperarse. En su lugar, Athenea del Castillo se incorpora este mismo sábado a la dinámica de la selección española, que disputará el próximo martes la vuelta de las semifinales de la Nations League contra Suecia, para la que ya viaja al país nórdico con una ventaja considerable (4-0).