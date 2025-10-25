Rosa Nieto, fisioterapeuta del suelo pélvico: "Puede tener la misma carga un embarazo que un entrenamiento de maratón"

Por suerte, el suelo pélvico ya no es 'ese gran desconocido'. Cada vez más mujeres toman conciencia de la importancia que tiene este sistema en la salud integral femenina cuyo papel va mucho más allá de las pérdidas de orina. Sin embargo, el cuidado del suelo pélvico todavía se relaciona mayoritariamente con las mujeres embarazadas. "Todas las mujeres deberían cuidar de su suelo pélvico, sobre todo si hacen deporte e independientemente de la etapa vital en la que se encuentren", afirma Rosa Nieto, fisioterapeuta experta en esta zona del cuerpo.

Y es que, este conjunto de músculos, ligamentos y tejidos que cierran la parte inferior de la pelvis, son el sistema del cuerpo pensado para sostener los órganos pélvicos como la vejiga, el útero (en mujeres) y el recto. Por tanto, a pesar de que claramente tiene un papel crucial durante el embarazo por la presión a la que está sometido, existen otros muchos factores que pueden interferir en su funcionamiento. "Hacer pesas es fundamental, es bueno para la salud, pero debemos hacerlo con conciencia del suelo pélvico. No es lo mismo hacer un peso muerto con una buena técnica y activación del suelo pélvico que hacerlo sin, porque el segundo es muy lesivo tanto para la columna como para nuestro suelo pélvico", afirma la especialista.

Sin embargo, el cuidado de esta zona sigue siendo un tabú, y en muchos casos lleva a eludir acudir a una especialista por síntomas como la pérdida de orina. "En clubes de fútbol profesional como el Manchester City, muchas jugadoras sufrían pérdidas de orina al saltar o correr… y lo ocultaban por vergüenza. El problema no es solo físico. Afecta la confianza, la concentración y la salud mental", explica la fisioterapeuta y añade el dato de que cerca del 50% de las futbolistas profesionales españolas tiene pérdidas de orina, según estudios compartidos en sus redes sociales.

"Uno de los factores de riesgo que existen para el suelo pélvico, además del parto, la obesidad, el tabaquismo, etc es también el entreno de fuerza o de impacto. Sin embargo, que sea factor de riesgo no quiere decir que practicarlo cause problemas sí o sí, pero una persona que levanta de forma habitual cargas de 50 kilos, por ejemplo, somete diariamente a su suelo pélvico a una presión mayor, y si no lo hace con conocimiento de la zona, puede desarrollar ciertos problemas", puntualiza la fisioterapeuta. De ahí, que resulte tan importante para todas las mujeres en todas las etapas vitales tener conocimiento de su estado y cómo trabajarlo.

Peligros del entrenamiento de fuerza

"El suelo pélvico ha de ser capaz de gestionar la presión aplicada, por lo que el trabajo del suelo pélvico ha de ser proporcional a la carga. Mujeres powerlifters o halteras son casos con mucha presión en su suelo pélvico, pero también lo son las corredoras por el impacto. Por eso es tan importante para las deportistas, embarazadas o no cuidarse", señala. En ese sentido, y para ayudar a cada vez más mujeres, centros como DIR han ideado clases de fitness específicas como el programa 'Women and weights' con ejercicios de fuerza y directrices específicas para conseguir realizar el ejercicio de forma segura para el suelo pélvico. "El programa que hemos diseñado está pensado para convertirse en una guía para que las mujeres sepan cómo y cuando deben activar el suelo pélvico para poder entrenar con peso de forma segura", afirma la fisioterapeuta.

De forma genérica, para hacer un ejercicio de fuerza de forma segura, además de la técnica del propio movimiento, se debe exhalar en la fase del esfuerzo para evitar aumentar la presión sobre el suelo pélvico. Lamentablemente, la activación del suelo pélvico es un movimiento que no todas las mujeres controlan y la fisioterapeuta afirma que para aquellos casos en los que no se esté segura del estado o de la activación es importante acudir a una especialista. "Con tests manuales, ejercicios y técnicas varias podemos ayudar a cada mujer a entender su cuerpo. No solo deberíamos acudir a una fisio del suelo pélvico cuando hay síntomas o en embarazo, sería interesante que todas las mujeres lo normalizaramos como acudir a un fisio de cualquier otra parte del cuerpo", sentencia.

Carga de entrenamiento

De este modo, el suelo pélvico se debería tratar distinto en las diferentes etapas de la vida porque en cada una de ellas suelen experimentarse una serie de síntomas o se debería cuidar de una forma concreta. "Una maratoniana que entrena con cargas de 30/40km semanales puede tener la misma necesidad de trabajar el suelo pélvico que una mujer embarazada por la presión a la que somete a su suelo pélvico, pero probablemente, la primera no se presentará en consulta si no experimenta un síntoma como las pérdidas de orina y la segunda es más probable que acuda a consulta sin necesidad de tener sintomatología", añade Nieto.

Por ello, resulta crucial tomar conciencia de las cargas a las que se someten los cuerpos, así como al impacto que termina por afectar al estado del suelo pélvico en todas las mujeres que practiquen deportes de fuerza ya sean cargas pequeñas en un gimnasio como CrossFit, halterofilia o running.