Lamine Yamal, sobre su primer entrenamiento con el Barça con 15 años: "La cogí y me las fumaba todas"

El 'chup-chup' de este jueves por la noche, a tres días del Clásico, trajo mucha cola. Lamine Yamal, junto a su primo Moha y su amigo Souhaib, estuvieron debatiendo con Ibai y el resto de compañeros de la Kings League, en el clásico debate semanal que se realiza en las oficinas del evento.

Una charla que se disfrazó de previa supercaliente del Real Madrid-FC Barcelona, que se enfrentarán el próximo domingo a las 16:15 en el Santiago Bernabéu. Será un partido decisivo, en el que ambos equipos se juegan mantener el liderato en la tabla. El Real Madrid llega tras vencer por la mínima en Liga ante el Getafe (1-0) y en Champions ante la Juventus (1-0), mientras que el Barça goleó al Olympiakos en la misma competición y venció in extremis al Girona en Liga.

El recuerdo de Lamine en su primer entrenamiento con Xavi

Uno de los jugadores que está en el foco, y que acapara todos los titulares, es Lamine Yamal. El de Rocafonda es una estrella mundial y cada cosa que hace se mira con lupa. Lamine no se cortó al comparar a su equipo con el Real Madrid (Ibai es un reconocido madridista) y soltar: “Roban, se quejan…”, una declaración que tuvo una repercusión brutal.

En un momento distendido, Gerard Piqué aprovechó para recordar al de Mataró el día que Lamine Yamal fue a entrenar por primera vez con el primer equipo del Barça, bajo las órdenes de Xavi Hernández. En ese momento, tenía 15 años y ya jugaba con el Juvenil A, pese a estar en edad cadete. Sedujo al entrenador egarense por su calidad técnica y desparpajo.

“Tengo poca memoria, pero me acuerdo de un partido que lo cogió Jordi Alba, que iba caliente... ¿Te acuerdas de ese partido?”, le preguntó Piqué a Lamine. Y el de Rocafonda contestó: “Era mi primer entreno, creo. Y yo la cogí y me las fumaba todas. No perdía el balón y como estaba caliente… En la segunda parte metí dos goles y ya bien”, explicó Lamine, en un tono muy desenfadado y con humor.

Un chico despreocupado

La sonrisa con la que lo cuenta contrasta con la presión que ahora soporta, porque su impacto en los Clásicos ya forma parte de la historia reciente del fútbol español. Lamine ha jugado siete partidos oficiales contra el Real Madrid: cuatro de Liga, uno de Copa y uno de Supercopa de España. Le marcó al Madrid en el Bernabéu, en la victoria por 4-0, convirtiéndose en el goleador más joven de un “Clásico”.

Por lo que hace a Gerard Piqué y Lamine Yamal, coincidieron solo una vez sobre el césped en partido oficial. Sucedió el 1 de abril de 2023, en un Barça-Real Betis en el Camp Nou, cuando Lamine debutó con 15 años y Piqué todavía no había colgado las botas. Una conexión fugaz, apenas unos minutos que simbolizaron el relevo generacional.

Este domingo, todos los focos apuntarán a él. Con 17 años, tendrá delante el infierno del Bernabéu con un balón pegado al pie y una grada entera conteniendo la respiración. Porque si el futuro del Barça tiene nombre propio, ese nombre es Lamine Yamal.