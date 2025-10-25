Lamine Yamal comprará la mansión de Gerard Piqué y Shakira de Esplugues, valorada en 14 millones de euros

Lamine Yamal sigue avanzando en su carrera como deportista, pero también en su vida lejos de los terrenos de juego. Según informa El País y ha podido confirmar El Periódico, el jugador del Barça daría su próximo paso comprando la casa en la que vivieron Shakira y Gerard Piqué durante su etapa juntos.

Se trata de una mansión en la urbanización Ciutat Diagonal, en Esplugues de Llobregat. Una zona que destaca por su privacidad y exclusividad y que le permitiría tener cerca a otros compañeros del futbolista, como Alejandro Balde y Ronald Araujo.

Según el medio que da la información, "la idea es convertir una casa familiar en una casa de un deportista de élite". De esta forma, Lamine tendrá su propio gimnasio personal y contará con un preparador físico y un fisioterapeuta. También habrá espacios para tener a sus amigos cerca y la seguridad será parte importante del complejo.

La vivienda, diseñada por Mireia Admetller, se construyó en 2012 sobre un terreno de 3.800 metros cuadrados. En ese espacio también se construyeron dos mansiones más, que contaban con una superficie amplia, seis habitaciones, piscina interior y exterior y gimnasio. Estas dos últimas fueron las viviendas de los progenitores de Shakira y Piqué. El complejo completo, con las tres viviendas, está valorado en 14 millones de euros. Una de ellas fue vendida este mismo año por más de tres millones de euros, según informó ABC.

Lamine ocupará ahora esa vivienda, en la que probablemente pase mucho tiempo Nicki Nicole, su actual pareja. Curiosamente, las profesiones de ambos son futbolista y cantante, igual que Shakira y Piqué.

Mientras tanto, el '10' del Barça sigue centrado en la actual temporada con el Barça. Tras un año de ensueño, el curso actual no ha empezado de la manera ideal, con algunas lesiones que han lastrado a la estrella culé. Este domingo, en el Clásico ante el Real Madrid, Lamine tendrá una nueva oportunidad de demostrar su valía y llevar al equipo de Flick al liderato de LaLiga.