Flick se niega a hablar y Lamine Yamal sigue de fiesta

De verdad, en serio, ¿hay alguien al mando?, ¿hay alguien al timón? ¿hay alguien al volante? ¿alguien ha programado el GPS? O esto, el Barça, va a su bola. ¿Joan Laporta sigue en el congreso de peñas de Huelva? ¿Rafa Yuste tomó el relevo durante unas horas y es el causante de este desaguisado? O, tal vez, solo tal vez, ¿ha sido Elena Fort quien ha dado el visto bueno a este (nuevo) caos? ¿Sabía algo Ferran Olivé, el catedrático de los números, del papel que estaban jugando los dos máximos representantes deportivos del Barça, a pocas horas del importante Real Madrid-Barça?

Porque, si no es así, es decir, si a la cúpula directiva ya le parece bien que Hansi Flick, el entrenador, se niegue a hacer la conferencia de prensa previa al clásico del Santiago Bernabéu y que Lamine Yamal, el estandarte de este equipo, esté, a las diez de la noche del viernes, lanzando un penalti para que su equipo gane el partido de la Kings League tras varias semanas de baja por una lesión (misteriosa) en el pubis, entonces es que el distraído soy yo.

Y Messi habló

Miren, un partido tan importante como el de mañana a las 16.15 horas, en la lujosísima lata de sardinas del nuevo Santiago Bernabéu, empieza a decidirse, pienso yo, en las conferencias de prensa previas. Aún recuerdo cuando, tras 657 días de silencio absoluto, Leo Messi, sí, sí, Leo Messi aceptó salir en la conferencia de prensa previa a la semifinal (ida) de la Champions-2015, que acabaría ganando el Barça. Leo salió a hablar horas antes de aquel prodigioso 3-0 ante el Bayern de Pep Guardiola.

Alguien debería explicarle a Hansi Flick, que parece saberlo todo, que los 'clásicos' empiezan a ganarse en la sala de prensa. De eso sabía mucho Leo Messi que, en 2015, rompió dos años de silencio para meter miedo al Bayern de Pep Guardiola y acabar goleándole 3-0.

La presencia de la ‘Pulga’ en aquella conferencia de prensa hizo pensar a más de uno, sin duda, también al 'noi de Santpedor', que lo conoce mejor que nadie, que aquello iba a en serio, que si ‘D10S’ había decidido que era el momento de dar la cara tras casi dos años de silencio, era porque había que empezar a meter miedo en el vestuario alemán y que supiesen que aquel Barça era un nuevo Barça. Y a fe que lo consiguieron.

Flick, con permiso, no solo de la cúspide directiva azulgrana, sino también con el visto bueno de profesionales como Deco, Manel del Río, Enric Masip o Gabriel Martínez, DIRCOM azulgrana, ha decidido plantar a los medios de comunicación y, lo que es peor, driblar a los socios y seguidores culés ante un partido trascendental. Y Flick enviará hoy a la sala de prensa de la ‘Joan Gamper’ a Marcus Sorg, su segundo, cuya opinión, lo siento, no me interesa lo más absoluto.

El portavoz

Todo el mundo sabe que el auténtico portavoz del FCBarcelona ha sido siempre, siempre, su entrenador, que es el que más veces habla con los medios, el que acepta todas las preguntas, el auténtico termómetro del club, el verdadero interlocutor con los 'gent blaugrana'. Qué sabrá Sorg de todo eso. Y, sobre todo, qué le vamos a preguntar nosotros a ese señor.

Es hasta posible, miren lo que les digo, que el gesto de Flick y, por añadidura, de Laporta y su séquito, que el silencio del entrenador azulgrana, sea una muestra de lo enfadados que están por su expulsión. Igual es una huelga contra los arbitrajes. O su pataleta a que no le levantasen el castigo.

Ibai Llanos y Lamine Yamal se retaron. / KINGS LEAGUE

Vale, compro pulpo como animal de compañía pero, entonces, que lo expliquen, que alguien lo cuente, que se sepa, como supimos (risas) que Goldman Sachs fue quien escogió a Limak. Yo creo, simplemente, que es una falta de sensibilidad con los socios, que se quedan sin saber qué piensa su entrenador del ‘clásico’. Repito, no creo que a nadie le interese qué opina Sorg de este tremendo Real Madrid-Barça.

Puede que la actitud de Flick corresponda al Flick 2.0 que estamos viendo esta temporada, es decir, un Flick cabreado, seriamente preocupado, no solo por el juego irregular y poco fiable de su equipo, sino también por todo lo que está viendo. Por ejemplo, porque teme que Lamine Yamal se le haya ido de las manos también a él, sí, también a él, que lo quiere tener todo atado y bien atado.

El señor del bigote

Cuando oí a Lamine Yamal decir que el Real Madrid roba y que igual le meten cuatro mañana, lo primero que pensé fue: van a repetir el último 0-4 en el Bernabéu. ¿Por qué lo pensé? Por una sencilla razón: solo alguien que está convencido de que va a liderar otra goleada histórica, una goleada a lo Ronaldinho, una exhibición que merecerá, de nuevo, el aplauso del socio merengue del bigote y su hijo, se atrevería a decir semejantes barbaridades. Así que chavalito, yo te creo, pero mete cuatro, mete cuatro mañana, por favor.

A las diez de la noche de ayer, mientras los otros 49 protagonistas del 'clásico' descansaban ya en sus casas, Lamine Yamal lanzó un penalti decisivo en el La Capital-Porcinos, de la Kings League, olvidándose de que sale de una lesión seria de pubis.

Y es que, no contentos con permitir que Lamine Yamal (sí, lo sé, en sus horas libres), se vaya a cualquier micrófono y empiece a decir barbaridades (divertidísimas, sí, sí) sobre ’el clásico’, el presidente, sus directivos, su jefa de gabinete, sus asesores, sus profesionales, su Director Deportivo, su DIRCOM, van y le autorizan (sííííííííííí, lo sé, en sus horas libres, sí) a que presida el espectacular La Capital-Porcinos, de la Kings League y, no contentos con ello, le permiten lanzar el penalti decisivo tras tres semanas de baja por la lesión en el pubis.

Eran, por cierto, las diez de la noche del viernes, 42 horas antes de empezar a jugarse LaLiga en el Bernabéu. Mientras los 25 del Real Madrid y los otros 24 del FCBarcelona descansaban en sus casas, Lamine Yamal se lo pasaba en grande en ‘plan helicóptero de Croacia’ en la Kings League, arriesgando su recuperado pubis para que su equipo ganase el partido del ‘show de Piqué’, como todo el mundo sabe el mejor escenario para preparar el pulso de Madrid.

Es por eso, repito, que estoy convencido que Hansi Flick y Lamine Yamal saldrán a hombros mañana del Santiago Bernabéu porque su manera de comportarse demuestra que están tan, tan, tan seguros de la victoria, que nadie les podrá recordar, mañana a las 18.00 horas, que se borraron de la conferencia de prensa o que lanzaron un penalti, a horas intempestivas, en un torneo de cachondeo.