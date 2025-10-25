DOMINGO, 16.15 H.
Flick delega en Sorg el clásico y el ayudante asume "el gran honor" de mandar en el Barça
El Comité Técnico de Árbitros designa a César Soto Grado para dirigir el duelo del Bernabéu
Marcus Sorg en la previa, en la dirección del clásico y en el análisis posterior. Hansi Flick ha decidido apartarse del pack completo del partido, sancionado como está por el Comité de Competición por las dos tarjetas amarillas que le enseñó Jesús Gil Manzano en la jornada anterior. El Comité Técnico de Árbitros designó a César Soto Grado, que en su único clásico (23-24) no dio validez a un gol directo de córner de Lamine Yamal.
El técnico azulgrana delega en su segundo la responsabilidad en la comparecencia pública, aunque los dos habrán pergeñado las directrices tácticas del Barça, que no esconde demasiados secretos. Raphinha ha quedado descartado por su recaída, en la precipitación por volver para el clásico y este sábado ni se entrenó. Ferran Torres, en cambio, va a reaparecer y las dos incógnitas pendientes se resolverán favorablemente: Jules Koundé y Frenkie de Jong podrán jugar. Y también Lamine Yamal, a quien ve motivado y nada preocupado por el avispero que agitó el día anterior.
Una desventaja sin Flick
Muy prudente para no ser más expresivo que Flick, y algo tenso por sentarse en la sala de prensa, Sorg considera "un gran honor" encabezar el banquillo del Barça en el Bernabéu, aunque recordó que siempre se sienta ahí. El ayudante considera que la ausencia del jefe "será una desventaja" porque "Flick es la pieza más importante", pero a ese inconveniente habrá que sobreponerse.
"Lo gestionaremos como gestionamos las bajas de otros jugadores y daremos lo máximo", aseguró, dando a entender que esa no será una excusa para justificar el resultado que se produzca. El Barça no puede contar con Flick, ni tampoco con Raphinha, Lewandowski, Gavi, Dani Olmo, Joan Garcia y Ter Stegen.
Dos malos precedentes
Sorg asumió eventualmente el mando durante la pasada campaña. El árbitro Muñiz Ruiz expulsó a Flick en el Betis-Barça y Competición sancionó al técnico alemán con dos partidos. Sorg ejerció de jefe frente al Leganés (0-1) y el Atlético (1-2) en el cierre de la competición de 2024. Dos derrotas en Montjuïc.
Sorg está mentalizado para aguantar en primera línea el volcán del Bernabéu y las sorpresas que suelen producirse con las decisiones arbitrales. Con Soto Grado están garantizadas. "Todos cometemos errores. Es un partido con muchas emociones y estaremos preparados", garantizó. El Barça no ha ganado ni la mitad de los partidos con el árbitro del colegio riojano: 6 de los 14.
Las virtudes de Madrid
"Tenemos que centrarnos en el partido y confiar en cualquier árbitro", expuso Sorg, "sólo podemos ocuparnos de lo que podemos controlar". Y entre lo que pueden controlar, está que el equipo "juegue como un bloque, con las líneas muy juntas y desplegando nuestras virtudes, que son la presión y la posesión del balón".
Dos virtudes que ahora cultiva el Madrid de Xabi Alonso, dos rasgos distintivos que Sorg ha detectado con el cambio de entrenador respecto a Carlo Ancelotti, pero que no modificará los planes azulgranas en cuanto a mantener la línea defensiva adelantada. A fin de cuentas, Kylian Mbappé, Vinicius y Jude Bellingham, los tres hombres más peligrosos, ya participaron en los clásicos de la pasada campaña. "Si cambiamos algo, perderemos nuestra estructura y eso no ayuda", sentenció Sorg.
