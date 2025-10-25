El Espanyol ensalza la celebración de su aniversario con un triunfo frente al Elche

Este Espanyol transpira épica. La manera en que, esta temporada, está viviendo cada jornada la permite confiar en sí mismo, en que todo llega. Porque sus 125 años de historia dan para mucho y esta temporada está pudiendo disfrutar de lo que significa sentir estos colores. Las sonrisas que los más de 30.000 aficionados lucieron saliendo del feudo perico son la mejor prueba. Contra el Elche (1-0) volvieron a triunfar y celebrar de manera anticipada el aniversario del próximo martes.

Celebración previa en el RCDE Stadium en el partido entre el Espanyol y el Elche / Toni Albir / EFE

La tuvo Jofre en la primera jugada del partido, un claro aviso para navegantes. Iñaki Peña, exportero del Barça, irrumpió para evitar que los pericos se adelantaran y manejaran el marcador a su gusto. En más ocasiones de las que habría querido Eder Sarabia, el portero tuvo que actuar para atajar los envites de los catalanes. Y es que el conjunto de Manolo González lo tiene todo de cara: el fútbol y la suerte. Dominó un primer tiempo que, con pocas acciones reales de peligro, sembró el control que la segunda parte daría sus frutos. Una de las más claras la tuvo en el minuto 21, cuando estuvo a punto de convertir en celestial una jornada mágica.

Se reanudó el encuentro y Carlos Romero decidió que ya había esperado suficiente. Coló un balón justo por el hueco restante tras la estirada de Peña para tapar el palo de la portería, y consiguió que el esférico se inmiscuyera sin oposición. El delirio fue total. Las cartulinas que al inicio del partido sirvieron para crear un mosaico blanquiazul volaron por cielo entre abrazos y una ovación estridente.

Carlos Romero celebrando su gol contra el Elche en el RCDE Stadium / Toni Albir / EFE

Cada uno de los 125 años de historia le ha regalado algo al Espanyol. Esperanza, lucha, dolor, resignación, rebeldía... Y este, si todo sigue igual, puede ser el de la felicidad. Ha atravesado mucho el club para llegar hasta aquí, pero parece que esa travesía por el desierto ha llegado a su fin. Afición, equipo y sobre todo en los despachos, con la nueva propiedad comandada por el estadounidense Alan Pace, creen que es así. Y esa es la clave. Porque nada cambia si tú no cambias, y este club ha dado un paso en firme hacia otra versión, una más consciente y creyente. De momento, por su aniversario, los jugadores blanquiazules brindaron el primer regalo a la afición. Tres puntos que no solo permiten seguir manteniendo la calma, sino que incentivan a soñar con un club que puede llegar a lo más alto.