Brody Malone sorprende a Hashimoto en los Mundiales de gimnasia con el oro en barra

El estadounidense Brody Malone dio la sorpresa este sábado en la final de barra fija, en la que se colgó el oro por delante del japonés Daiki Hashimoto, quien defendía el título en esta especialidad, en una prueba con la que se clausuraron los Mundiales de gimnasia artística celebrados en Yakarta (Indonesia).

Malone, que fue sexto en la fase clasificatoria disputada al comienzo del campeonato, cuajó una sobresaliente actuación que le valió una calificación de 14.933.

Con la presión de la nota obtenida por el estadounidense, Hashimoto, quien fue el líder en la clasificatoria, afrontó el reto de rebasarlo, pero se tuvo que conformar con la plata al obtener una nota de 14.733.

Hashimoto, quien defendía el oro conquistado en los anteriores Mundiales de Amberes (Bélgica), afrontó la última final por aparatos después de que el pasado miércoles se coronara, por tercera edición consecutiva, como el mejor gimnasta del mundo al vencer en el concurso completo.

El podio en la final de barra fija lo completó el británico Joe Fraser (14.700).

En categoría femenina, el campeonato se cerró con la prueba de suelo, en la que la mejor fue la japonesa Aiko Sugihara, con una puntuación de 13.833.

La plata fue para la británica Ruby Evans (13.666) y su compatriota Abigail Martín (13.466) consiguió el bronce.