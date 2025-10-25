Àlex se suma a la fiesta de los Márquez con el subcampeonato del mundo

La carrera al ‘sprint’ del Gran Premio de Malasia, disputada este sábado en el calurosísimo circuito de Sepang, no fue gran cosa. El italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati) se puso en ‘modo Japón’ y ganó con una mano dada su irregular, extraña y rarísima temporada.

Pero el triunfo de Ducati se completó con una nueva exhibición de los dos pilotos, ‘pilotazos’, del equipo del desaparecido Fausto Gresini, el catalán Àlex Márquez y el murciano Fermín Aldeguer, que consiguieron acompañar en el podio al tricampeón italiano. El ‘Pistolas’ ya es subcampeón del mundo y Fermín se lleva el valiosísimo trofeo de ‘rookie’ o novato del año, algo sencillamente prodigioso.

La familia Márquez Alentà se ha convertido en la auténtica protagonista de 2025, al que todavía le resta la carrera de este domingo en Malasia y los dos últimos fines de semana, del próximo mes de noviembre, en Portimao (Portugal) y Cheste (Valencia), ¡volvemos a Cheste! Allí, en Valencia, estará ‘ET', aunque no correrá, para compartir la fiesta familiar, lo nunca visto.

Por eso papá Julià hizo una videollamada con su móvil a Marc, desde el podio de la ‘sprint’, para compartir tan gran éxito y lanzar un montón de besos al aire, mientras Àlex reconocía haber vivido “una de las carreras con más nervios de mi vida pues, para mí, para los Márquez Alentà, para la familia Gresini y para Ducati, este subcampeonato era muy, muy, importante y, aunque ya lo teníamos entre los dedos, no veía el momento de celebrarlo”.

Fermín Aldeguer y Àlex Márquez, en el 'corralito' de la 'sprint' de hoy en Malasia, ante la mirada del padre del ya subcampeón. / MOTOGPTV

“Pienso en Marc y pienso en todos los que me han ayudado hasta llegar aquí”, siguió contando Àlex, que corrió a rebufo de Bagnaia, siempre más veloz que el resto, mucho más rápido que los demás. El ‘Pistolas’, que tuvo unas primeras vueltas duras para mantener a distancia a Pedro Acosta (KTM), acabó cómodamente segundo, llevando pegadito a su colin a Aldeguer, el otro gran protagonista de la temporada.

"Bueno, ¡por fin! Estuve muy nervioso, inquieto, toda la carrera. Lo teníamos ya en nuestras manos, sí, la familia Márquez, la familia Gresini, Ducati, pero no veía el momento, de verdad, de cerrar el subcampeonato, que es un sueño para todos nosotros". Àlex Márquez — Piloto del Gresini Racing Team Ducati y nuevo subcampeón de MotoGP

“Vamos cumpliendo sueños, vamos creciendo paso a paso”, comentó el murciano de Gresini, que, en efecto, tras conseguir su primer podio, tras lograr su primera victoria en MotoGP, ahora se corona, en su primer año en la máxima categoría, ganador del premio al mejor novato. Y, sí, Aldeguer celebró su trofeo con una camiseta al uso, mientras que Àlex prefirió la discreción en el momento de coronarse subcampeón, tal vez pensando que la fiesta de Cheste y la de Cervera van a ser la bomba.

Mientras todo el mundo entiende que el equipo Gresini, el pequeño de los Márquez Alentà y Aldeguer, dicen que el preferido del ingeniero Gigi Dall’Igna, jefazo de Ducati, celebren la mejor temporada de sus carreras, nadie, absolutamente nadie, ni siquiera las gentes de la fábrica de Borgo Panigale, incapaces de explicarlo, entiendo la transformación de Bagnaia, capaz de hacer pleno en Motegi (Japón), sábado y domingo, fracasar a lo bestia en Indonesia y Australia y, presumiblemente, volver a hacer ‘pleno al 37’ con victorias en sábado y domingo en Sepang (Malasia).

Clasificación de la 'sprint': 1. 'Pecco' Bagnaia (Ducati), 19 minutos 53.725 segundos; 2. Àlex Márquez (Ducati), a 2.259 segundos; 3. Fermín Aldeguer (Ducati), a 3.138 segundos; 4. Pedro Acosta (KTM), a 5.155 segundos y 5. Franco Morbidelli (Ducati), a 6.541 segundos.

Mundial de pilotos: 1. Marc MÁRQUEZ (España), ya campeón del mundo, 545 puntos; 2. Àlex MÁRQUEZ (España), ya subcampeón del mundo, 388; 3. 'Pecco' BAGNAIA (Italia), 286; 4. Marco BEZZECCHI (Italia), 285 y 5. Pedro ACOSTA (España), 239.