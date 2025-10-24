Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ACTUALIDAD AZULGRANA

El TAD desestima el recurso por Flick, que finalmente no podrá sentarse en el banquillo del Bernabeu

Raphinha, baja segura para el clásico mientras De Jong y Christensen se reincorporan a los entrenamientos

Lamine Yamal se destapa para ir al Bernabéu

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, EFE/ Alberto Estevez

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, EFE/ Alberto Estevez / Alberto Estevez / EFE

EFE

EFE

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El FC Barcelona ha confirmado que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha desestimado el recurso de apelación presentado para revocar la sanción de un partido a su entrenador, Hansi Flick, quien no podrá sentarse este domingo en el banquillo del Bernabeu para dirigir a su equipo en el Clásico.

De esta manera será su ayudante, Marcus Sorg, quien dirija al equipo catalán en el estadio madridista y también quien ofrezca la rueda de prensa en la previa del partido, este sábado en la ciudad deportiva Joan Gamper.

El TAD ha ratificado la decisión del Comité de Apelación, que ya había desestimado las alegaciones presentadas por el club azulgrana, en las que solicitaba dejar sin efecto la doble amonestación que vio el entrenador alemán en los minutos finales del encuentro ante el Girona y que le supuso la expulsión por parte de Jesús Gil Manzano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas