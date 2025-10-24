Sepa por qué el japonés Ohtani, el pelotero de los 700 millones de dólares, tiene hipnotizado al mundo

Las Series Mundiales, es decir, la final de las Grandes Ligas de béisbol, el deporte rey de Estados Unidos aunque muchos siguen diciendo que es el fútbol americano, arrancan la próxima madrugada (02.00 horas, Movistar) con dos finalistas, por descontado, de lujo. Los actuales campeones, los Ángeles Dodgers, que arrasaron en semifinales a Milwaukee por un contundente 4-0, se enfrentarán a los Blue Jays, de Toronto, que se impusieron, en el último encuentro de la otra semifinal al mejor de siete, por 4-3 a Seattle.

Todo, todo, está a favor de los Dodgers. Todo. Lo que no significa que la final al mejor de siete encuentros, cuatro en Toronto (si se juegan todos) y tres en Los Ángeles, se presuma como un paseo para los actuales campeones. Ni mucho menos. Pero, sí, no hay un solo apostador que se juegue dinero por Toronto. Bueno, sí, tal vez el presidente Dinald Trump, que observa la finalísima como un sueño para que Canadá se convierta en el “estado número 51” de Estados Unidos.

El beisbolista japonés Shohei Ohtani, líder e ídolo de Los Ángeles Dodgers, campeones de las Series Mundiales, se presenta como la máxima garantía para que su equipo repita título y demuestre, una vez más, que es un 'team' invencible.

El favoritismo de los Dodgers, que repito tienen en contra el factor campo, aunque poco les importa, se basa, no solo en que son los actuales campeones y persiguen repetir título de forma consecutiva (los últimos en conseguirlo fueron los legendarios y populares Yankees de Nueva York, en 1999 y 2000), sino en la forma en que se han paseado por las últimas eliminatorias y en que, en efecto, poseen un grupo de lanzadores demoledor, liderado por el que ya dicen es y será el mejor ‘pelotero’ o beisbolista de la historia de la pelosa base, el japonés Shohei Ohtani, de 31 años, una versión mejorada, muy mejorada, casi un extraterrestre, capaz de ser el mejor tanto en el montículo de lanzamiento como en el cajón de bateo, lo nunca visto desde el mítico y popular Babe Ruth, que acabaría decantándose por el bateo.

El japonés Shohei Ohtani, tras conectar, en el cajón de bateo, uno de sus imnumerables 'home runes'.ctes / AFP / PATRICK McDERMOTT

Es, en efecto, la final de Ohtani. Es, sin duda, el evento que paralizará a medio mundo, a los cientos de millones de seguidores del ‘baseball’, que tienen en este muchacho, bondadoso y servicial, bonachón y silencioso, al beisbolista más grande jamás visto en un ‘diamante’. Hace poco más de un año, Ohtani, que ha vuelto a lanzar después de una lesión y operación delicadísima en su codo derecho, el bueno, con el que lanza (Shohei es zurdo al batear), tuvo en vilo a ese medio mundo de seguidores pues tenía ofertas estratosféricas de Los Dodgers, los campeones, San Francisco, los Cubs de Chicago y, curioso, también de los Toronto Blue Jays.Ohtani llevaba seis años en el otro equipo de Los Ángeles, los Angels, que no podían pagarle lo que pretendía y, visto lo visto, lo que merecía.

Y, finalmente, de la mano de Nez Balelo, su representante, se decidió por el campeón de Los Ángeles. “Quiero jugar y luchar no solo por los Dodgers; quiero jugar y luchar por todo el mundo del béisbol”, dijo el muchacho. Y a fe que lo logró desde el minuto uno en que firmó el mayor contrato jamás firmado por un ‘pelotero’, por un beisbolista, capaz de ser el mejor lanzando a 163 kilómetros por hora y bateando sus ‘cuadrangulares’ o ‘home runes’ a casi 200 kilómetros por hora.

La estrella mundial de los Dodgers firmó, el pasado año, un contrato de 700 millones de dólares por 10 años con truco: durante ese periodo 'solo' ganará 2 millones de dólares anuales y los otros 680 se los pagarán cuando ya esté retirado.

Ohtani firmó, el pasado año, por los Dodgers por 700 millones de dólares durante 10 temporadas. Lo nunca visto. Pero es que incluso fue original, único, nuevo, con un tipo de contrato inédito, un documento que tenía gato encerrado. De los 700 millones de dólares, Shohei, un auténtico dios, emperador, en Japón, cobrará solo dos millones de dólares por temporada hasta 2034 y los 680 restantes, los ingresará durante la década siguiente, hasta el 2043, cuando ya esté totalmente retirado y fuera de la competición. Con esta fórmula, Los Dodgers se ahorran impuestos, evitando así una penalización por los salarios de aquellos jugadores que superan ciertos límites.

No se inquieten, Ohtani no tiene problemas para llegar a final de mes. En estos momentos (de ahí que el mundo entero esté pendiente de él), es el deportista que más dinero recauda al año por patrocinio, alcanzando fácilmente los 100 millones de dólares anuales, con los siguientes patrocinadores personales: Porsche, Hugo Boss, New Balance, Oakley, Fanatics, Topps, Asics, Panini, Mitsubishi, Seiko Watch, Kose, Japan Airlines, Komani y Salesforce (servicios financieros). Solo Tiger Woods, Leo Messi y Stephen Curry alcanzan sus ingresos por patrocinio personal. Y, el año que viene, Shohei Ohtani ya les superará con creces.

Béisbol USA. Los Angeles Dodgers ganaro y este beisbolista japones, SHOHEI OHTANI / AP Photo/Ashley Landis

El especialista financiero Joo Lee ha escrito en el ‘Wall Street Journal’ que Los Ángeles Dodgers ya han recuperado, en un año, los 700 millones de dólares que les cuesta Ohtani, no solo con merchandising, entradas, patrocinadores del club, sino, incluso, con los miles y miles de japoneses que viajan a Los Ángeles para ver a su ídolo, que, el pasado domingo, en el partido que decidió la serie contra Milwaukee, lanzó seis entradas sin que los visitantes anotasen carrera alguna, eliminó en ‘home’ a 10 bateadores rivales y conectó tres ‘home runes’, que le dieron la victoria a su equipo. Se trata del primer ‘pitcher’ o lanzador que logra tres ‘cuadrangulares’ en un mismo encuentro.

"Arruinemos el béisbol"

La presencia de Shohei Ohtani, su poder sobre el montículo, su contundencia al bateo, su carisma, la intimidación que provoca a los rivales, tanto lanzando como cuando coge el bat, es lo que ha hecho de los Dodgers, con una plantilla de casi 400 millones de euros de salarios, el equipo que parece realmente invencible en las Grandes Ligas, cosa que les ha generado multitud de críticas…por ser tan buenos.

"Antes de que comenzara la temporada, muchos decían que los Dodgers estaban arruinando el béisbol", bromeó el mánager de los angelinos, Dave Roberts, después de que su equipo ridiculizara a Milwaukke en la final de conferencia. “Así que nuestra intención, nuestro propósito, nuestro deseo, nuestro sueño es conseguir cuatro victorias más y acabar de arruinar, ahora sí, ahora de verdad, al béisbol”. "Yo, la verdad, no veo quien pueda ganarles", ha señalado Derek Jeter, el mítico 'short stop' de los Yankees que ganaron cinco títulos.

Cuando Shohei Ohtani llegó a los Dodgers, le pidió al lanzador relevista Jose Kelly si le cedía su número favorito, el 17, con el que ha jugado toda su vida. Kelly se lo regaló y Shohei, al día siguiente, le regaló un flamante Porsche a Ashley, esposa de Kelly.

“Nadie, en Estados Unidos, nadie en el deporte del béisbol, ha logrado entender cómo es posible que Arturo Moreno, poseedor de una fortuna personal de casi 4.000 millones de dólares y dueño de los Angels, el equipo en el que Ohtani jugó sus primeros seis años en las Grandes Ligas, dejó que el portento japonés se fuese libre al equipo que quisiera”, explica Clemson Smith Muñiz, uno de los grandes especialistas del béisbol norteamericano. “Lo normal, si sabes que no vas a poder pagarle los 70 millones anuales que le ofrecían los Dodgers, es que, a mitad de temporada, lo cambies por tres o cuatro buenísimos jugadores a otro equipo. Pero, no, Moreno sorprendió al mundo permitiendo que Ohtani abandonase los Angels sin dejar un dólar en la caja”. Ohtani cobró 30 millones de dólares en su última temporada en los Angels.

Cuando Ohtani llegó a los Dodgers se encontró con un problema, cierto, un problema menor: su número preferido, su dorsal de la suerte, el 17, estaba ocupado en el equipo campeón. Ese 17 pertenecía al lanzador relevista Joe Kelly, que se lo cedió. Bueno, la verdad es que Ashley, la esposa de Kelly, estuvo haciendo campaña en las redes sociales para que Ohtani hiciese oídos sordos a las ofertas de San Francisco, Toronto y Chicago y fichase por los Dodgers. Cuando el ídolo, ya mito, japonés firmó su contrato, al día siguiente alguien se presentó en casa de la señora Kelly, llamó a su puerta y le entregó las llaves de un flamante Porsche, regalo de Shohei.