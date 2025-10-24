Real Madrid o FC Barcelona: ¿quién ha ganado más clásicos?

El próximo Clásico de La Liga EA Sports entre el Real Madrid y el FC Barcelona se jugará este domingo 26 de octubre a las 16.15 en el Santiago Bernabéu. Históricamente, el Real Madrid tiene una ligera ventaja en los enfrentamientos directos, pero los resultados de la temporada pasada han igualado mucho los números, pues el Barça de Flick se impuso en los cuatro enfrentamientos, entre Liga, Copa del Rey y Supercopa de España.

Por la mínima

En los 261 clásicos que se han disputado a lo largo de los últimos 123 años, los merengues pueden presumir de haber ganado 105 partidos, uno más que los azulgrana, y también se encuentran por delante en el apartado goleador. El Madrid ha marcado un total de 437 goles por los 431 del Barça, aunque el máximo artillero sigue siendo Lionel Messi con 26 dianas, ocho por delante de Cristiano Ronaldo y Alfredo Di Stefano.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la semifinal de Champions de 2011. / Andres Kudacki / AP

Desgranado por competiciones

En competición doméstica el Madrid también suma más triunfos con 79 en 190 partidos, pero el Barça le sigue de cerca con 76. En la Champions solo se han visto las caras en ocho ocasiones, con un balance positivo para los blancos de 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Sin embargo, en la última eliminatoria disputada en 2011, los azulgranas se impusieron por 3 a 1 en el global con doblete de Messi en la vuelta en el Bernabéu para clasificarse a la gran final que también acabarían ganando.

Ahora bien, el Barça es el rey de copas con 32 por las 20 del Madrid, y esa diferencia se refleja en los enfrentamientos directos a pesar de haber perdido más finales cara a cara (3 a 4). En la competición del KO, el Barça ha logrado 16 victorias, tres más que su máximo rival, aunque la última final de 2014 se decantase para el conjunto madrileño con el mítico gol de Bale.

Gareth Bale, Marc Bartra y J.M. Pinto en la final de la Copa del Rey en 2014. / DANI POZO / AFP

El póquer azulgrana

Si los de Flick pueden empatar al Madrid en victorias este mismo fin de semana es también gracias a las cuatro victorias que lograron la temporada pasada. En total fueron 16 goles a favor y 7 en contra los que sirvieron para llevarse los tres títulos nacionales. El primero duelo liguero se disputó en el Bernabéu y el Barça ganó 4 a 0. En la Supercopa de España llegó la manita culé a pesar de encajar primero y jugar con uno menos la última media hora de partido. Después vino la final de la Copa del Rey en Sevilla, donde Jules Koundé sentenció a los de Ancelotti en la prórroga. Con la liga en el aire, el Barça volvió a endosarle cuatro goles a su máximo rival en Montjuic.

Jules Koundé celebra el gol decisivo en la final de Copa. / Julio Munoz / EFE

El reto de Flick

Hansi Flick cumple un partido de sanción tras ser expulsado ante el Girona y no estará en el banquillo, pero si su equipo es capaz de lograr otro triunfo, el técnico alemán ampliaría su racha a cinco victorias consecutivas, igualando un récord que hasta ahora solo consiguió el Barcelona de Pep Guardiola entre 2008 y 2010.

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick. / Alberto Estevez / EFE

Una oportunidad histórica

Este domingo el Barça cuenta con la oportunidad de igualar un registro histórico que tuvo inicio un 13 de mayo de 1902, día en que se disputó el primer partido de una larga rivalidad que ahora mismo es considerada uno de los mayores espectáculos del mundo del deporte. Ese día el club fundado por Joan Gamper venció al Madrid FC por 3 goles a 1 en la Copa Coronación, un torneo de exhibición de fútbol que un año más tarde daría paso a la Copa de España.