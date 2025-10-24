La NBA está loca: 5 prórrogas y 3 detenciones en 48 horas

En las últimas horas la NBA ha dejado de ser estrictamente baloncesto para convertirse en una telenovela. Netflix todavía no ha confirmado si la serie de "Starting Five", que sigue a cinco jugadores de la NBA a lo largo de toda la campaña, se renovará para una tercera temporada, pero si lo hacen tienen que darse prisa porque en tan solo 3 días de competición ya hemos vivido suficiente para rellenar el primer capítulo.

Empezando en Abu Dhabi por la retirada inesperada de Malcolm Brogdon, pasando por los despachos del FBI y terminando, de momento, en la propia cancha de los Golden State Warriors, que junto a Oklahoma City Thunder son líderes de la conferencia Oeste tras acumular hasta 5 prórrogas entre los dos.

Stephen Curry celebra un triple desde el suelo. / Scott Strazzante / AP

Que no paren las prórrogas

Esta madrugada estaba reservada a dos partidos de categoría, el primero un rematch de las Finales del año pasado entre Oklahoma e Indiana, donde los Thunder se volvieron a imponer igual que en junio, y de la misma forma que hace dos días contra los Houston Rockets. Hasta dos prórrogas fueron necesarias para decidir el ganador en ambos partidos, un total de 116 minutos disputados en 48 horas por los vigentes campeones.

Tiempo de oro que aprovechó Shai Gilgeous-Alexander para escalar en otro ranking histórico: ya es quinto en cuanto a puntos anotados en los primeros dos partidos (90). Sus 55 puntos frente a los Pacers también son un récord personal.

Clutch time bucket by SGA 😮‍💨 pic.twitter.com/KBpdRhGs4J — OKC THUNDER (@okcthunder) October 24, 2025

Esto va de récords

En el otro partido de la noche Stephen Curry se llevó la victoria ante los Denver Nuggets de Nikola Jokic con otra actuación memorable (42 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias y 3 robos), pero el más destacado a pesar de la derrota fue Aaron Gordon, quien rompió una marca personal con sus 50 puntos y 10 triples. En el post-partido de ESPN, el presentador Ernie Johnson sacó a relucir una estadística absolutamente hilarante: el récord de 10 triples en un partido de apertura lo defendía precisamente uno de los grandes protagonistas de las últimas 24 horas, Terry Rozier, implicado en la trama de apuestas ilegales desvelada por el FBI en el día de ayer.

AND THAT'S A CAREER HIGH (8-8 3PM) pic.twitter.com/WymcUVIJtL — Denver Nuggets (@nuggets) October 24, 2025

El drama fuera de la pista

Por si no fuera suficiente el drama en pista, la NBA también se ha visto involucrada en una investigación de la FBI por una trama de apuestas ilegales y partidas de poker amañadas a nivel multimillonario que implica a más de 31 personas, tres de ellas con pasado y presente NBA.

Terry Rozier, base de los Miami Heat, ya ha sido suspendido por la organización junto a Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers. El otro implicado es Damon Jones, exjugador de los Cleveland Cavaliers entre otros equipos, que supuestamente podría haber recibido información privada de LeBron James, su antiguo compañero, para realizar las apuestas.

Chauncey Billups en un partido de pretemporada. / ALIKA JENNER / AFP

Avalancha de puntos

La pelota no ha parado de botar en las últimas 48 horas y hasta 16 jugadores ya han superado los 30 puntos. Seis incluso han alcanzado los 40, y dos de ellos 50 esta última noche. Shai Gilgeous-Alexander lidera la clasificación de manera provisional con 55 puntos contra los Pacers.