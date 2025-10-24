Lamine Yamal se destapa para ir al Bernabéu

Se presentó en el clásico del año pasado un poco tapadito. Por más que se hubiera consagrado internacionalmente cuatro meses antes en la Eurocopa-2024, proclamado el mejor jugador joven del torneo y autor del mejor gol del torneo con España. Camuflado entre Robert Lewandowski y Raphinha, acudía al Bernabéu a ser escrutado vestido de azulgrana, como si en el coliseo blanco fuera la plaza mayor de todas las ratificaciones futbolísticas. Lucía el 19 a la espalda, aún era menor de edad y se le miraba con cierta indulgencia.

Se marchó Lamine Yamal del Bernabéu con un golito en el aplastante 0-4 con el Barça, y dos días después volaba hacia París para recibir el trofeo Kopa al mejor jugador joven del mundo. Con el tiempo, cayeron el 2-5 de la Supercopa (otro gol) de Arabia, el 3-2 de la final de Copa (dos asistencias) en Sevilla y el 4-3 de Montjuïc (el tercero).

Lamine Yamal celebra el gol decisivo de Jules Koundé en la final de la Copa del Rey. / Valentí Enrich / SPO

"Roban, se quejan..."

Este domingo, cuando se cumple un año exacto de la primera algarada del Barça, Lamine Yamal reaparece en el santuario blanco con los 18 años cumplidos y el 10 a la espalda. Y acude destapado después de un comentario elevado a provocación por el madridismo mediático.

“Roban, se quejan…”, dijo el delantero en una charla promocional de la Kings League, en una analogía que comparaba al equipo Porcinos, de Ibai Llanos, con el Madrid. Lamine Yamal es el presidente de otro equipo, La Capital, y dijo que le motiva más un gol en esa competición que en el Bernabéu. “Me pone más marcarte a ti que al Real Madrid... porque al Madrid ya le he marcado, ¿no te acuerdas?", le espeta a Llanos, al tiempo que aceptaba el reto de hacer una señal en el Bernabéu dedicada a Ibai si marca de nuevo en el clásico.

Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha, después de golear al Madrid (2-5) en la final de la Supercopa de España de fútbolen enero de 2025. / RFEF / SPO

El único titular

Sin nadie en quien delegar o compartir, cuando menos, la máxima responsabilidad, Lamine Yamal cargará con toda la presión. Lewandowski ni viaja, lesionado, y Raphinha, recién recuperado, saldrá un rato. Al lado de Ferran Torres y Marcus Rashford, el extremo de Rocafonda estará en primera fila.

Sin poder excusarse, ni antes ni después, de sus comentarios ni del pubis. Hizo un tratamiento que le tuvo parado cuatro partidos. Volvió y recayó, y ha reaparecido por las lesiones de sus Lewandowski, Raphinha y la de Ferran Torres.

“No tiene problemas físicos”, respondió Hansi Flick el martes después del discreto partido de Lamine Yamal frente al Olympiacos. “El domingo se verá otro Lamine, él siempre se motiva en los partidos importantes”, añadió el técnico. No sólo lanzó un mensaje tranquilizador a la hinchada culés, sino que emplazaba a su pupilo a ofrecer su mejor versión el día más indicado.

Hansi Flick y Lamine Yamal, en un entrenamiento en Corea del Sur, durante la pretemporada. / Valentí Enrich / SPO

Tres derrotas, cuatro victorias

El jugador ha multiplicado la atención sobre sí mismo. Por imprudencia o a conciencia. Lamine Yamal no siente ni la presión ni el miedo, ha dicho repetidas veces. Se sabe un privilegiado y se sabe a salvo ahora que juega en la élite. “Mientras gane, no me pueden decir nada. Cuando me ganen, sí”, aseguró Lamine Yamal, en una frase que le acompañará toda la vida. De momento, habla él.

Siente una confianza absoluta en sus aptitudes, aunque antes de ganar los cuatro clásicos de la pasada campaña había perdido en los tres de la anterior. Por muy joven que sea, se ha erigido en un acicate para sus marcadores, deseosos de tirarle al suelo con un manotazo la simbólica corona que se coloca en la cabeza. Simbólica, todavía. El Balón de Oro se lo dieron a Ousmane Dembélé.

Messi celebra un gol en la ida de las semifinales de la Champions en el Bernabéu en abril de 2011.. / JORDI COTRINA / EPC

La reencarnación

A ojos de los madridistas, Lamine Yamal representa la reencarnación de la mayor pesadilla que han conocido en los últimos lustros. El anterior 10 del Barça. Lionel Messi despachó su primer clásico en Madrid con un 0-3 y en el tercero, todavía con 19 años, se apuntó el primer triplete.

El astro argentino es el segundo en partidos disputados (45, empatado con Sergio Ramos, y por detrás ambos de los 48 de Sergio Busquets) y el máximo goleador, con 26, a distancia de Alfredo di Stéfano y Cristiano Ronaldo (18).

Racismo en el Bernabéu

Lamine Yamal ha inaugurado su cuenta realizadora frente al Madrid y es el nuevo símbolo del adversario. Recién llegado a un clásico centenario -se han disputado 261 partidos-, le ha dado por renovar la rivalidad perdida de los últimos años tras las retiradas de los emblemáticos antecesores.

Después de los cánticos ofensivos a Messi, él carga ahora con el peso del racismo. El Bernabéu lo menospreció y lo vejó en su anterior visita, pero las autoridades minimizaron los insultos que recibieron él y Raphinha de los espectadores.

Las imágenes y los micrófonos de ambiente registraron a varias personas vociferando contra los futbolistas con epítetos como “puto negro”, “mena de mierda”, “puto moro y “a vender pañuelos al semáforo”.

Sólo se ha identificado a un menor como autor de racismo, al que se ha castigado con un año sin poder acudir a un estadio y a 30 horas de tareas socio educativas, además de pedir disculpas por escrito y expresamente al futbolista del Barça.