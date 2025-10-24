Indignación entre la afición perica por un test en la UAB que incluía una pregunta sobre el “Espanyol de Cornellà”

Los tests de actualidad son una de las pruebas habituales en los estudios universitarios de periodismo, parte de la rutina lectiva que no va más allá hasta que en uno de ellos se cuela la controversia y salta la noticia. Ese ha sido el caso de uno de estas pruebas que se ha realizado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que incluía un enunciado sobre el nuevo propietartiod el Espanyol y que hacía referencia al club blanquiazul como “Espanyol de Cornellà”, desatando la polémica en redes e indignando a la masa de aficionados pericos por el evidente desprecio que supone.

La autora del test es la profesora Carme Ferré Pavia, directora del grupo de investigación Comress-Incom UAB, que se ha visto en el centro de las iras blanquiazules al recurrir a una expresión peyorativa que, en su momento, utilizó por ejemplo el exjugador del Barça Gerard Piqué para referirse a la entidad perica.

El test con la polémica pregunta sobre el Espanyol / Redacción

Ironía

Ante las quejas que se han ido acumulando en redes, Ferré ha salido al paso con un mensaje en tono irónico que no ha ayudado a conciliar las posturas sino que ha elevado la indignación de los aficionados pericos. "Mi 'negoflexión' pública, disculpas infinitas y de todo el equipo docente a la indignada masa. Real Club Deportivo. Y no os matéis a nuestra costa", había escrito la docente en un tuit que no ha tardado en borrar.

Finalmente, Ferré ha escrito un mensaje pidiendo disculpas, esta vez en un tono más serio. "Lamentamos el error en el test de actualidad autoevaluable de hoy. En ningún caso hemos querido hacer burla del RCD Espanyol. De hecho, en el aula se ha comentado que era un error humano y no se le ha dado importancia. Por otro lado, mostramos nuestro rechazo con el linchamiento por redes de los profesores/as", detallaba el tuit.