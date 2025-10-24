El Girona y el Oviedo, a ganar para salir del pozo

El Girona y el Oviedo, colista y penúltimo de LaLiga EA Sports con seis puntos en nueve jornadas, se enfrentarán este sábado (14.00 horas) en Montilivi con la necesidad de ganar para salir del pozo de la clasificación.

El Girona necesita ganar para confirmar la dinámica ascendente y esperanzadora de las últimas semanas, después de un arranque de curso muy preocupante.

Después de empatar con el Athletic Club (1-1) y el Espanyol (0-0) y celebrar un primer triunfo balsámico contra el Valencia (2-1) estuvo a punto de arañar un punto de oro en casa del Barcelona, pero encajó el 2-1 definitivo en el minuto 93.

El equipo entrenado por Míchel incluso tuvo ocasiones suficientes para ganar, sobre todo en la primera mitad, y el crecimiento y la mejoría es evidente, pero la clasificación dicta que los rojiblancos necesitan sumar de tres en tres.

Con la derrota en el Estadi Olímpic Lluís Companys el Girona ha vuelto a la última posición: sigue siendo el equipo más goleado (19) y el segundo menos goleador (6), solo por delante del propio Oviedo (4).

Los tres partidos antes del siguiente parón, ante el Oviedo, el Getafe y el Alavés, deberían servir para confirmar el paso adelante y el punto de inflexión y salir de la zona roja, pues solo dos puntos le separan de la 14ª posición.

La gran duda del once radica en el esquema rojiblanco: si mantener la línea de cinco defensas que ha aportado seguridad en los últimos tres partidos o regresar al 4-2-3-1 habitual de Míchel.

Vuelve Iván Martín

El centrocampista Iván Martín, de nuevo disponible tras cumplir sanción, y el atacante Viktor Tsygankov podrían regresar a la titularidad, y el técnico también recupera a los centrocampistas Thomas Lemar y Azzedine Ounahi, dos jugadores que deben ser claves.

Siguen de baja por lesión los defensas Alejandro Francés, también sancionado, y David López, el portero Juan Carlos Martín y el centrocampista Donny van de Beek.

Será el primer partido de la historia entre el Girona y el Oviedo en Primera División, después de 16 duelos en la categoría de plata, con un balance de tres triunfos y dos empates para los rojiblancos en los cinco últimos enfrentamientos.

En el segundo partido del Luis Carrión tras su regreso al Real Oviedo, los azules buscan ante un rival directo como el Girona volver a ganar tras casi un mes sin hacerlo.