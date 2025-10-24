De Jong y Christensen se reincorporan a los entrenamientos; Raphinha y Kounde, ausentes a dos días del Clásico

El centrocampista Frenkie de Jong y el defensa Andreas Christensen se han incorporado este viernes a los entrenamientos con el resto de la plantilla del Barcelona a dos días para visitar al Real Madrid, en una sesión en la que no se han ejercitado el defensa Jules Kounde y el delantero Raphinha.

El internacional brasileño, que sufrió una lesión en el bíceps femoral el pasado 25 de septiembre, había trabajado en los últimos días juntos la resto de sus compañeros con la vista puesta en el Clásico, pero este viernes no se ha entrenado y todo apunta a que no estará disponible el próximo domingo en el Santiago Bernabéu.

En cambio, Kounde no se ha ejercitado debido a un golpe, pero se espera que pueda participar en el partido de la décima jornada de Liga contra el Real Madrid.

La otra cara de la moneda es la reaparición de De Jong, ausente en el entrenamiento del jueves, y de Christensen, que no se había ejercitado en toda la semana, en ambos casos por una indisposición gastrointestinal.

También se han entrenado este viernes los jugadores del Barça Atlètic Diego Kochen, Eder Aller, Jofre Torrents, Toni Fernández, Xavi Espart y Quim Junyent.

Marcus Sorg, a la rueda de prensa

El Barcelona entrenará nuevamente el sábado y, tras esta sesión, el segundo entrenador, Marcus Sorg, comparecerá en rueda de prensa a la espera de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) resuelva el recurso del club catalán para revertir la sanción de un partido al técnico Hansi Flick, expulsado por protestar la pasada jornada en el partido contra el Girona.

Esta es la tercera instancia a la que acude la entidad, después de las negativas del Comité de Disciplina y del Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol.