El clásico y el Bernabéu: el doble estreno de Rashford

Nunca es tarde para la primera vez, y Marcus Rashford (Manchester, 31 de octubre de 1997) descubrirá a los 27 años cómo es el clásico, uno de los partidos más mitificados del mundo. Vivirá en directo toda la parafernalia que rodea al duelo entre el Madrid y el Barça, allá donde se celebre, y las repercusiones que genera el resultado, por más que este partido no será decisivo en el desenlace de la Liga.

Esa experiencia única que aguarda al futbolista inglés este domingo es doble: no solo debutará en el venerado y envidiado encuentro, sino que pisará por primera vez en el Bernabéu, ahí donde cantan que hay “historia por hacer”. Nunca tuvo la oportunidad de actuar en el estadio blanco con el Manchester United ni con Inglaterra.

Marcus Rashford se lamenta durante el Barça-Girona. / Associated Press / LaPresse / LAP

Once años de carrera

“Es un partido importante, uno muy importante… por eso vine aquí, para dejar huella en este tipo de partidos. Tengo muchas ganas de jugarlo y espero que ganemos", dijo Rashford después del preámbulo del martes con la goleada sobre el Olympiacos, donde selló su primer doblete.

Sentirá Rashford más curiosidad que emoción, sin que nada pueda intimidarle a estas alturas, teniendo en cuenta que cumple once años de carrera profesional viviendo los clásicos y los derbis ingleses.

El partido más importante del fútbol español es el que enfrenta a Barça y Madrid. Muy por encima de los que disputan los dos grandes con el Atlético y el Espanyol, los rivales ciudadanos. La diferencia en la cantidad de títulos respecto a los demás convierte el choque del domingo en un duelo sin par, hasta el punto de que es un acontecimiento mundial cuya programación tiene en cuenta los husos horarios americanos y asiáticos.

Rashford trata de superar a Remiro durante el partido de liga entre el FC Barcelona y la Real Sociedad. / JORDI COTRINA / EPC

'The classic'

En Inglaterra, the Classic vendría a ser el choque entre el Liverpool y el Manchester United. Son los dos clubs más laureados y pertenecen a dos ciudades rivales, sin ser las más importantes del país. Separadas por 60 kilómetros, la intensidad de la disputa es menor, sin embargo. Se diluye por la interferencia de otros equipos -el Everton y el Manchester City en sus respectivas ciudades, el Arsenal como mayor representante de Londres- y porque han coincidido mucho menos en finales para litigar por un título: solo nueve veces en los más de cien años de existencia de cada club. El balance no hiere sensibilidades. Se los han repartido como buenos vecinos, con tres títulos compartidos: los de la Supercopa inglesa. Barça y Madrid han coincidido en 19 finales.

Madrid y Barça no comparten nada. Ahora ni la Superliga. Llega la cita en un gran momento para Rashford, que marcó 7 goles en 19 partidos en los clásicos entre los diablos rojos de ambas ciudades. Las lesiones de los tres delanteros titulares de Hansi Flick le han elevado a la titularidad, y él ha defendido el puesto con brillantez. Suma 5 goles (uno en la Liga, cuatro en la Champions) y 5 asistencias en los 12 partidos; una aportación mucho mayor de la que juntaron Ansu Fati (cero y cero) y Pau Víctor (dos y una) en toda la temporada pasada. El jugador más resolutivo de la plantilla.

Rashford, en la jugada del penalti que significó el 3-1. / Jordi Cotrina

Recambio superior

Ese era el objetivo del fichaje de Rashford, cedido con opción a compra por la desconfianza del Barça en un delantero que apuntaba un declive y por la falta de dinero para invertir, por no hablar del drama del fair play.

Hansi Flick deseaba un recambio de nivel que cubriera cualquier ausencia de Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha, los titulares indiscutibles. Han faltado los tres. Cinco partidos se han perdido Lamine Yamal y Raphinha y tres Lewandowski, uno Ferran. El valenciano reaparecerá en el Bernabéu y desplazará al inglés a la banda izquierda. No tendrá enfrente esta vez a su viejo rival del Liverpool Trent Alexander-Arnold, aún recuperándose de la lesión muscular, para recordar las viejas batallitas de Inglaterra y compartir las nuevas sensaciones en su bautismo en los clásicos.