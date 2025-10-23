Wembanyama y Edgecombe hacen historia para San Antonio y Filadelfia

San Antonio Spurs y Philadelphia 76ers pudieron celebrar un arranque de la temporada con victoria tras imponerse a Dallas Mavericks (125-92) y a Boston Celtics (117-116) respectivamente. Ambos como visitantes e impulsados por su tándem de jóvenes estrellas, Wembanyama y Castle, Edgecombe y Maxey, recuperaron el optimismo después de una temporada plagada por las lesiones en que no lograron clasificar a playoffs.

Empieza a crecer la leyenda

Si el duelo entre Victor Wembanyama y Cooper Flagg hubiese sido un combate de boxeo, el parisino hubiera ganado por K.O. técnico. Para el francés fue una noche memorable y estadísticamente histórica, pues se convirtió en el primer jugador en registrar 40 puntos con un 70% de acierto, 15 rebotes y 0 pérdidas de balón desde que se empezaron a contar los 'turnovers' oficialmente en 1977, a la vez que estableció el récord de los Spurs en cuanto a puntos en un partido inaugural. Wemby pasó por encima del novato Cooper Flagg, quien no superó los 10 puntos con un 30% de acierto en su debut en la NBA, siendo el jugador más joven en ser escogido con la primera selección del draft desde LeBron James en 2003.

WEMBY WITH FEELING.



He's got 6 quick in his season debut on ESPN! pic.twitter.com/yWrZy3RhyG — NBA (@NBA) October 23, 2025

Optimismo en Filadelfia

El que sí brilló en su debut fue VJ Edgecombe, el escolta de los Sixers que fue escogido con la tercera selección en el draft, firmando una actuación histórica para la franquicia. Con sus 34 puntos superó a Allen Iverson y se convirtió en el máximo anotador en un debut para Filadelfia. Se quedó a nueve puntos de igualar el récord de Wilt Chamberlain, pero es tercero en el ranking general de la liga y en Pensilvania ya se frotan las manos con el duo que puede formar con Maxey. Los dos guards acumularon 74 puntos entre los dos en la victoria por la mínima ante los Boston Celtics. A la espera de que Embiid y Paul George vuelvan a estar sanos, si es que lo hacen, la pareja de los dos jóvenes le puede dar muchas alegrías a un equipo que la temporada pasada sufrió una crisis de lesiones y se quedó fuera de playoffs.

VJ EDGECOMBE JUST HAD THE MOST POINTS IN AN NBA DEBUT SINCE WILT CHAMBERLAIN 🚨🚨🚨



34 for the #3 pick... 3rd highest-scoring debut ever in the @sixers win! pic.twitter.com/xwjvqMZcsH — NBA (@NBA) October 23, 2025

De costa a costa

La segunda noche de la temporada estuvo repleta de momentos destacados repartidos por todo el mapa del país. Anthony Edwards silenció a la grada entusiasmada de Portland (118-114) con una canasta en los últimos segundos para un total de 41 puntos, mientras que Giannis disipó cualquier duda de su compromiso con los Bucks a base de mates para doblegar a Washington en el regreso de Middleton a Milwaukee (133-120). No todo fue rutina de lo excelente, y es que dos proyectos consolidados como los de Detroit Pistons y Los Angeles Clippers se estrellaron ante unos Chicago Bulls (115-111) y Utah Jazz (129-108) en reconstrucción.

Giannis Antetokounmpo saluda a Khris Middleton después del partido. / PATRICK MCDERMOTT / Getty Images via AFP

Los Cleveland Cavaliers, poseedores de la mejor marca de victorias en la Conferencia Este el pasado curso tras ganar sus primeros quince partidos, fueron deslumbrados por las luces del Madison Square Garden (119-111), a pesar de que la estrella de los New York Knicks, Jalen Brunson, no brillase como de costumbre. En el derbi de Florida se impuso la intensidad de los Orlando Magic a la táctica de Erik Spolestra y sus Miami Heat (125-121).