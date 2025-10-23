Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

NBA

Wembanyama y Edgecombe hacen historia para San Antonio y Filadelfia

Los Spurs de 'Wemby' sorprenden en Dallas y los Sixers sobreviven en Boston. Edwards y Giannis no aflojan para Wolves y Bucks.

Victor Wembanyama celebra en la cara de Cooper Flagg.

Victor Wembanyama celebra en la cara de Cooper Flagg. / STACY REVERE / Getty Images via AFP

Giacomo Leoni Amat

Barcelona
San Antonio Spurs y Philadelphia 76ers pudieron celebrar un arranque de la temporada con victoria tras imponerse a Dallas Mavericks (125-92) y a Boston Celtics (117-116) respectivamente. Ambos como visitantes e impulsados por su tándem de jóvenes estrellas, Wembanyama y Castle, Edgecombe y Maxey, recuperaron el optimismo después de una temporada plagada por las lesiones en que no lograron clasificar a playoffs.

Empieza a crecer la leyenda

Si el duelo entre Victor Wembanyama y Cooper Flagg hubiese sido un combate de boxeo, el parisino hubiera ganado por K.O. técnico. Para el francés fue una noche memorable y estadísticamente histórica, pues se convirtió en el primer jugador en registrar 40 puntos con un 70% de acierto, 15 rebotes y 0 pérdidas de balón desde que se empezaron a contar los 'turnovers' oficialmente en 1977, a la vez que estableció el récord de los Spurs en cuanto a puntos en un partido inaugural. Wemby pasó por encima del novato Cooper Flagg, quien no superó los 10 puntos con un 30% de acierto en su debut en la NBA, siendo el jugador más joven en ser escogido con la primera selección del draft desde LeBron James en 2003.

Optimismo en Filadelfia

El que sí brilló en su debut fue VJ Edgecombe, el escolta de los Sixers que fue escogido con la tercera selección en el draft, firmando una actuación histórica para la franquicia. Con sus 34 puntos superó a Allen Iverson y se convirtió en el máximo anotador en un debut para Filadelfia. Se quedó a nueve puntos de igualar el récord de Wilt Chamberlain, pero es tercero en el ranking general de la liga y en Pensilvania ya se frotan las manos con el duo que puede formar con Maxey. Los dos guards acumularon 74 puntos entre los dos en la victoria por la mínima ante los Boston Celtics. A la espera de que Embiid y Paul George vuelvan a estar sanos, si es que lo hacen, la pareja de los dos jóvenes le puede dar muchas alegrías a un equipo que la temporada pasada sufrió una crisis de lesiones y se quedó fuera de playoffs.

De costa a costa

La segunda noche de la temporada estuvo repleta de momentos destacados repartidos por todo el mapa del país. Anthony Edwards silenció a la grada entusiasmada de Portland (118-114) con una canasta en los últimos segundos para un total de 41 puntos, mientras que Giannis disipó cualquier duda de su compromiso con los Bucks a base de mates para doblegar a Washington en el regreso de Middleton a Milwaukee (133-120). No todo fue rutina de lo excelente, y es que dos proyectos consolidados como los de Detroit Pistons y Los Angeles Clippers se estrellaron ante unos Chicago Bulls (115-111) y Utah Jazz (129-108) en reconstrucción.

MILWAUKEE, WISCONSIN - OCTOBER 22: Giannis Antetokounmpo #34 of the Milwaukee Bucks and Khris Middleton #22 of the Washington Wizards talk after the Bucks defeated the Wizards 133-120 at Fiserv Forum on October 22, 2025 in Milwaukee, Wisconsin. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Patrick McDermott/Getty Images/AFP (Photo by Patrick McDermott / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP). NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement

Giannis Antetokounmpo saluda a Khris Middleton después del partido. / PATRICK MCDERMOTT / Getty Images via AFP

Los Cleveland Cavaliers, poseedores de la mejor marca de victorias en la Conferencia Este el pasado curso tras ganar sus primeros quince partidos, fueron deslumbrados por las luces del Madison Square Garden (119-111), a pesar de que la estrella de los New York Knicks, Jalen Brunson, no brillase como de costumbre. En el derbi de Florida se impuso la intensidad de los Orlando Magic a la táctica de Erik Spolestra y sus Miami Heat (125-121).

ORLANDO, FLORIDA - OCTOBER 22: Wendell Carter Jr. #34 and Jalen Suggs #4 of the Orlando Magic react after a foul in the second half of the game against the Miami Heat at Kia Center on October 22, 2025 in Orlando, Florida. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Julio Aguilar/Getty Images/AFP (Photo by Julio Aguilar / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP). NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement

Wendell Carter Jr. y Jalen Suggs celebran con efusividad. / JULIO AGUILAR / Getty Images via AFP

