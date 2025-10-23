Tebas insiste en llevar un partido de LaLiga a Miami: "Lo vamos a seguir intentando"

Día y medio después del colapso del 'Plan Miami', Javier Tebas ha comparecido públicamente para quitar hierro a la cancelación, por parte del promotor Relevent, del Villarreal-Barça que iba a disputarse en el Hard Rock Stadium el próximo 20 de diciembre. "No estaba ni entre los 10 objetivos principales de LaLiga", ha afirmado su presidente este jueves en Madrid.

"Para mí la palabra fracaso no existe. Lo hemos intentado y lo vamos a seguir intentando. Si no lo intentas sí que es fracasar", ha prometido Tebas durante un desayuno informativo ofrecido por el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, que también se había alineado con la deslocalización del Villarreal-Barça.

Críticas al Real Madrid

Tebas no ha querido entrar en los motivos concretos que han provocado la suspensión del evento, afirmando que "son muchos, no solo tres o cuatro". Ha citado el sí "a regañadientes" de la UEFA y también la posición contraria, aunque no vinculante, de la Comisión Europea, pero sobre todo ha cargado contra el Real Madrid: "Repiten 'adulterada, adulterada, adulterada'. Oigo a Courtois y es igual que José Ángel Sánchez [director general del club], hablando dice lo mismo. Yo entiendo a los jugadores del Real Madrid, porque claro, qué van a decir".

Sobre las quejas de AFE por la falta de información, Tebas ha defendido que el sindicato la tiene desde el primer intento de llevar un partido en Miami, con el Girona-Barça de 2018 y ha justificado la censura televisiva al parón de 15 segundos llevado a cabo la pasada jornada: "Nuestra línea editorial es que todo lo que ocurre se ve tiene que estar relacionado con el partido de fútbol. Cuando salta un espontáneo, el partido ha seguido jugándose y nunca hemos sacado las imágenes. Ese ha sido nuestro criterio y lo hemos mantenido".

El Barça no iba a cobrar

Sí quiso aclarar Tebas la aparente contradicción entre el Barça y el Villarreal. Joan Laporta aseguró en la pasada asamblea que los ingresos del partido de Miami compensarían las pérdidas por haber tenido que arrancar la temporada en el Johan Cruyff, mientras que el Villarreal afirmó que una de sus condiciones para aceptar el partido fue que ninguno de los clubes recibiera dinero de él, más allá del destinado a compensar a sus propios abonados.

"A lo que se refería Laporta es a que al Barça se le abrían muchas oportunidades en EEUU de activar patrocinios durante la preparación e intentar recaudar más dinero. Nosotros no intervenimos en la recaudación y liquidación del partido", ha aclarado, desmintiendo que los dos clubes fueran a verse directamente beneficiados del partido de Miami en el plano económico.