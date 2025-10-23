Messi: "Seguir en Miami, además de ser un sueño, es una realidad hermosa"

Lionel Messi exhibió este jueves su felicidad por renovar su contrato con el Inter Miami hasta 2028. "Es una alegría seguir acá y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, es una realidad hermosa: jugar en este estadio, en Miami Freedom Park. Desde aquí soy muy feliz, así que estoy realmente contento de continuar", dijo Messi en declaraciones facilitadas por el club.

El astro argentino, de 38 años, seguirá en el Inter Miami y jugará en el nuevo estadio, el Freedom Park, cuyas obras terminarán en 2026.

"Algo muy lindo"

"Vivimos con mucha ansiedad el momento en que podamos jugar en el Miami Freedom Park. Tenemos muchas ganas de que esté terminado, poder vivirlo desde adentro, en nuestra nueva casa y que la gente también la pueda disfrutar. Va a ser algo muy lindo jugar de local en una cancha tan espectacular", añadió Messi desde el sitio donde se desarrolla el nuevo estadio.

Messi, que milita en el Inter Miami desde 2023, es el jugador más condecorado de la historia del fútbol, con un total de 46 trofeos.