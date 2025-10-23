Fútbol
Messi renueva con el Inter Miami hasta 2028
El exazulgrana, de 38 años, milita en el club americano desde 2023. Este curso fue el 'pichichi' de la fase regular de la MLS con 29 tantos.
Lionel Messi renovó este jueves su contrato con el Inter Miami hasta 2028, informó el club en una nota oficial. Messi, de 38 años, juega en el Inter Miami desde 2023 y este año fue máximo artillero de la MLS con 29 goles.
El astro argentino fue campeón de la Leagues Cup en 2023 con el equipo de Florida. Su contrato con el Inter concluía a finales de este 2025 y la idea del astro era seguir en activo en Miami para llegar en forma al Mundial de 2026.
Sería la sexta Copa del Mundo del exazulgrana, una cifra a la que también aspira Cristiano Ronaldo. Ambas partes han remarcado que querían seguir juntos y Messi tendrá la palabra para decidir hasta cuando quiere seguir en el club estadounidense.
La renocación de Leo contrasta con la marcha de otros exazulgranas, como Sergio Busquets y Jordi Alba, que pondrán fin a sus carreras cuando concluya esta temporada. Falta por ver la decisión de Luis Suárez, que también finaliza contrato el 31 de diciembre de 2025.
