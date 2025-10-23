Y se formó la gozadera

Lean ustedes este artículo con el tema de Gente de Zona acompañándoles en la lectura. Sí, exacto. Son los de “Miami me lo confirmó”, la banda sonora que ha acompañado a Javier Tebas desde 2018 en su obsesión por trasladar partidos de LaLiga a Estados Unidos. O lo que es lo mismo: alejar la competición de su gente, a la que poco ha tenido en cuenta. Y opacando a afición, asociación de jugadores, clubes y demás parejas de baile, el mandatario agendó un Villarreal-Barça en la ciudad americana. Fernando Roig se apresuró a anunciar el pago del desplazamiento a los suyos mientras Joan Laporta explicaba en gran y petit comité que iban a ingresar en caja un dineral. Y que jugaban en casa, como aquel que dice, dado el gran número de seguidores azulgrana que viven en Miami. Messi incluido. Pero ese es otro capítulo de la serie.

Mal está lo que mal acaba y cuando el promotor de dicho encuentro consideró que la mala prensa no le favorecía, a Javier Tebas se lo llevaron los demonios pero no tuvo más remedio que claudicar. Lo que iba ser goce, disfrute y dineros se convirtió en la peor campaña de imagen de la institución que preside. Sus compañeros de viaje tampoco han salido demasiado bien parados, empezando por una directiva del Villarreal que se enteró de la cancelación en pleno partido de Champions ante el Manchester City. Por no hablar de la del FC Barcelona, que conocía la decisión tras el 6-1 al Olympiacos griego. Un despropósito que obligó a ambos clubes a remitir sendos comunicados a vuelapluma. Y a restar los honorarios de la cuenta de resultados.

A Frenkie de Jong, que se mostró contrario al ‘bolo’, le llamaron la atención. A Hansi Flick le recomendaron pasar de puntillas sobre la cuestión, aunque no dudó en decir públicamente: “No me gusta”. Pero lo acato, añadiría yo. A Marcelino, técnico ‘groguet’, le sentó a cuerno quemado el anuncio en pleno partido ante los de Guardiola y en la capital se frotan las manos tras escribir un relato con Florentino Pérez dirigiendo el coro. Su enfrentamiento con Tebas aburre y suma muy poco a la causa. La del fútbol. Canten conmigo el estribillo de La Gozadera, por favor. "Que no se quede nadie afuera. Porque la fiesta ya empezó (¡pa ti!). El fútbol no tiene frontera". Pues eso. Trabajen el proyecto con todas las partes y conseguirán un todo.