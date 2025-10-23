Golpe del FBI a una trama de apuestas que implica a jugadores y entrenadores de la NBA

El FBI ha desmantelado una red multimillonaria de apuestas y juego ilegal con conexiones en once estados y presuntos vínculos con la Cosa Nostra, en una operación que ha dejado más de 30 detenidos, entre ellos dos figuras de la NBA: el jugador Terry Rozier, de los Miami Heat, y el entrenador Chauncey Billups, de los Portland Trail Blazers.

Rozier, de 30 años, es uno de los bases titulares del equipo de Miami y acumula casi una década en la liga. Billups, por su parte, fue una de las grandes estrellas de los años 2000 , campeón con los Detroit Pistons, miembro del Salón de la Fama desde 2024 y actual entrenador de los Blazers desde 2021.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó la operación en una rueda de prensa y en un mensaje publicado en la red X, donde aseguró que el fraude “implicaba a jugadores y entrenadores, tanto en activo como retirados”. Patel destacó que las investigaciones, desarrolladas durante varios años, revelan cómo la corrupción, el engaño y el blanqueo de dinero se habían infiltrado en el deporte profesional estadounidense. “Seguimos el rastro del dinero y la ley los alcanzó”, afirmó.

Las investigaciones se dividen en dos grandes operaciones. La primera, denominada ‘Operation Nothing But Net’, se centra en una conspiración de apuestas deportivas amañadas dentro de la NBA. Según el fiscal Joseph Nocella Jr., los implicados utilizaban información confidencial sobre jugadores y equipos para realizar apuestas y manipular resultados con el objetivo de obtener beneficios millonarios.

“Es una de las tramas más descaradas de corrupción deportiva en la historia del país”, aseguró Nocella, quien relacionó el caso con el arresto, a comienzos de año, del también jugador de la NBA Jontay Porter.

La trama, según el FBI, movía grandes sumas de dinero a través de plataformas privadas, transferencias bancarias y pagos en efectivo, lo que permitió blanquear parte de las ganancias ilegales.

La segunda línea de investigación, llamada ‘Operation Royal Flush’, apunta a una red de partidas de póquer clandestinas organizadas por grupos mafiosos. En estas reuniones se empleaban mesas con rayos X, gafas especiales, lectores de chips y máquinas manipuladas para alterar el reparto de cartas y garantizar las victorias de ciertos jugadores.

El FBI sostiene que estas partidas contaban con la participación de atletas profesionales y exjugadores, entre ellos Billups y el exjugador Damon Jones, también arrestado. En total, 31 personas fueron detenidas por su implicación en esta trama, que servía además como mecanismo de lavado de dinero del crimen organizado.

Nexo con la mafia estadounidense

Las autoridades vinculan ambas operaciones con familias mafiosas históricas como Bonanno, Gambino, Genovese y Lucchese, que utilizaban el sistema de apuestas y las partidas ilegales para canalizar fondos y ocultar beneficios.

“El fraude cometido en el gran escenario de la NBA no solo ha dañado la confianza en el deporte, sino que también ha revelado la persistencia de estructuras criminales dentro de nuestro país”, señaló Patel.

Las investigaciones, coordinadas por el Departamento de Justicia y el FBI, ponen de manifiesto la conexión entre el crimen organizado y el deporte profesional, una alianza que las autoridades consideran una amenaza directa a la integridad de la competición.

Reacción oficial de la NBA

La NBA reaccionó pocas horas después con un comunicado en el que anunció la suspensión inmediata de Terry Rozier y Chauncey Billups mientras se revisan las acusaciones federales.

La organización precisó que ambos serán apartados “de forma inmediata” de sus respectivos equipos, los Miami Heat y los Portland Trail Blazers, y garantizó su plena colaboración con las autoridades. “Nos tomamos estas acusaciones con la máxima seriedad. La integridad de nuestro juego sigue siendo nuestra prioridad”, señaló en una nota difundida desde Nueva York.

La liga aseguró que seguirá de cerca la evolución del caso y que trabajará para proteger la credibilidad y la integridad del baloncesto profesional, con el objetivo de minimizar el impacto reputacional que este escándalo ha provocado.