De Jong, ausente en el entrenamiento por una indisposición a tres días del Clásico

Raphinha ha vuelto a ejercitarse con el resto de sus compañeros

Cubarsí, de cara al Clásico: "Hemos de retocar cuatro cositas y eso es todo"

El centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong no ha podido ejercitarse este jueves, a tres días de la visita al Santiago Bernabéu en la décima jornada de la Liga, a causa de una indisposición.

Tampoco se ha entrenado el central Andreas Christensen, afectado por una indisposición gastrointestinal que le ha impedido trabajar esta semana, ni los lesionados Joan García, Marc-André ter Stegen, Robert Lewandowski, Gavi y Dani Olmo.

En cambio, el delantero Raphinha sí se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros en la Ciutat Esportiva Joan Gamper y, de este modo, ha dado un paso más en la recuperación de la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que sufrió el 25 de septiembre.

Antes de enfrentarse el próximo domingo al Real Madrid, el Barça realizará otras dos sesiones de entrenamiento, y Hansi Flick, entrenador del equipo azulgrana, atenderá a los medios de comunicación en rueda de prensa el sábado sobre las 12:00 horas.

El técnico germano, sancionado con un partido de suspensión tras ser expulsado la pasada jornada frente al Girona por protestar, no podrá sentarse en el banquillo del Bernabéu a no ser que fructifique el recurso que el Barcelona ha presentado ante el Comité de Apelación para revertir el castigo.

