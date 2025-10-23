Alan Pace, presidente del Espanyol: "Podemos acortar distancias con el Barça"

Son tiempos de cambio para el RCD Espanyol. Y de felicidad, por el buen momento que viven los de Manolo González a nivel deportivo, por la celebración del 125 aniversario que se aproxima (28 de octubre)... y por los nuevos mandos de Alan Pace. El nuevo propietario de la entidad blanquiazul representa aire fresco para la afición y, casualidad o no, va de la mano con la bonanza que se vive por el RCDE Stadium a estas alturas de la temporada. El empresario americano repasa en una entrevista con Prensa Ibérica los primeros días al frente del club catalán y de su futura gestión. El top-6 de España, el mercado de invierno, el partido en Miami o el derbi de Barcelona son algunos de los temas sobre los que se pronunció el nuevo dueño del Espanyol, que transmite cercanía y sobre todo sinceridad de cara a la afición.

Se habla mucho de una frase suya en la rueda de prensa, en la que dijo que quiere que el Espanyol sea en el futuro Top-6 de LaLiga. Para eso se necesita hacer las cosas muy bien, pero también inversión y dinero. ¿Está de acuerdo?

Estoy de acuerdo. Pero es el cómo, no solo se necesita dinero e inversión. Hay que hacer las cosas de manera correcta.

En LaLiga hay normas bastante estrictas con el fair-play, pero hay formas de aumentarlo, con ventas, inyección de dinero, sponsors... ¿Ya están trabajando en encontrar algún patrocinador para mejorar la situación económica del club?

Sí, estamos trabajando en todo eso, especialmente con los patrocinadores del estadio y los 'naming rights'. Aún no estamos cerca de cerrar nada, pero estamos en camino.

Si se logra mejorar un poco la situación económica del club de aquí al mercado de invierno, y a petición de Fran Garagarza y de Manolo González se solicita algún fichaje, ¿se puede esperar alguna incorporación ilusionante este invierno?

Bueno, lo primero es que, si ellos necesitan algo, intentaremos ayudar. Pero también todo depende de lo que se busque. Sí, estamos dispuestos a hacer algo si es necesario, pero nunca pensamos que el mercado de invierno sea bueno; siempre es complicado. No es el momento en el que normalmente queremos hacer movimientos. Si hay algo que podamos hacer, lo analizaremos. Pero Manolo y Fran aún no han dicho nada, y hablaremos de eso en las próximas semanas. Estamos preparados, aunque no estamos seguros de poder conseguir lo que queremos ni de que vayamos a hacer algo. También tenemos un buen equipo ahora mismo.

Se habla mucho de la independencia entre Espanyol y Burnley, pero en otros conglomerados de fútbol existe el cargo de director deportivo global. ¿Está previsto, quizá a largo plazo, que entre Espanyol y Burnley exista una figura similar, por encima de ambos?

Tenemos a alguien ahora mismo, pero no es un director general global ni algo similar. Tenemos a una persona llamada Alex Rosen, que lleva conmigo casi un año. Él venía del Hoffenheim, en Alemania, y me está ayudando. También habla con Fran Garagarza y con la gente del Burnley. Sin embargo, ellos no le reportan directamente, él no les da órdenes. Su papel es ayudarles y hablar con ellos de temas deportivos en los que yo no puedo estar tan involucrado.

Alan Pace, durante la entrevista. / Dani Barbeito

Usted tuvo un inicio un poco complicado en el Burnley -hubo incluso un descenso-, pero sus planes no cambiaron. ¿En el Espanyol cambiarían sus planes en caso de que esta temporada el equipo lograra, por ejemplo, clasificarse para competiciones europeas?

No, no cambiarían los planes. Somos adaptables. Normalmente trabajamos con planes a tres años. Para nosotros, el objetivo de este año es asegurarnos que el club se mantenga en la Liga de forma estable. Las bases que estamos estableciendo ahora deben ser sólidas para sostener el crecimiento futuro. Es una base de cemento, no de algo frágil o inestable. Si las cosas avanzan más rápido de lo previsto, nos adaptamos, pero eso no significa que los planes de los próximos dos años dejen de ser válidos. Simplemente ajustamos sin perder la planificación general. Si tenemos éxito, nos tenemos que preguntar por qué hemos tenido éxito o qué tenemos que hacer para conservar este éxito, porque normalmente, cuando eso pasa, los equipos ponen demasiado dinero porque piensan que pueden seguir así en Europa, y el año que viene, en Europa, ya tienes el doble de partidos y también no tienes un acuerdo dentro del equipo. Entonces, hay cosas muy difíciles. Entonces, no queremos cambiar nada. Planificamos siempre poco a poco, y si algo viene antes, nos adaptamos.

Ha hablado de expandir la marca de la Liga en Estados Unidos o otros países. ¿A usted le gustaría que el Espanyol fuera el primer equipo en jugar un partido de Liga o de Copa en Miami?

No sé si me gustaría que fuéramos los primeros. Lo que he dicho en otras ocasiones es que para lograr algo así hay que llegar a acuerdos con muchas partes: los aficionados, los clubes, los jugadores… todos. Me gustaría que algún día pudiéramos jugar en Estados Unidos. Creo que es un mercado muy importante, tanto por los aficionados que hay allí como por el potencial que representa para toda LaLiga. Ahora bien, la cuestión es cómo hacerlo. Me gustaría que comenzáramos a hablar sobre la manera correcta de hacerlo, de forma que beneficie a todos: no solo a mí, ni solo al Espanyol, sino a todos, especialmente a los jugadores. Tenemos que escuchar muchas voces antes de dar ese paso.

Una de esas voces son los aficionados. Aquí en España son mucho más reticentes a que su equipo juegue fuera del país. ¿Cómo convencería usted a la afición del Espanyol si, en un caso hipotético, jugase un partido en Estados Unidos?

Yo creo que habría maneras de convencer a la afición con un coste que podría ser muy barato, planificando con un año de antelación, como si fuera unas vacaciones. Son cosas que, si las hablas antes y no dices: 'Venga, nos vamos a USA en dos meses', es fácil hacerlo. Por ejemplo, ¿verdad que tú ya sabes más o menos que quieres hacer en tus vacaciones del año que viene? Pues si tu equipo te dice que está planificando eso (irse a jugar fuera) el año que viene, por lo menos ya tienes la oportunidad de planificarlo.

Dijo el otro día que el FC Barcelona ha crecido gracias a los turistas. ¿Le gustaría que eso también sucediese con el Espanyol?

Sí, por supuesto. No quiero ofender a nuestros vecinos, pero es verdad. ¿Tú crees que venderían tantas camisetas si no hubiese turistas aquí? No, eso es una realidad, no quiero ser ofensivo.

¿Y de qué otras formas podría crecer el Espanyol?

Hay cosas que puedes hacer, como por ejemplo lo que hemos hecho con J.J. Watt en los Estados Unidos. Cosas así, hay actores, gente famosa que si pueden ver lo que está pasando aquí y hablan bien de eso, la gente se preguntará: '¿Por qué están hablando de eso? Me gustaría conocer más'. Solo queremos que la gente tenga ganas de conocer (al Espanyol), que tenga un interés. Todo empieza así, si podemos hacer que el Espanyol genere interés en más partes del mundo, entonces estaríamos encantados.

¿Tendrá J.J. Watt algún papel específico en el Espanyol más allá de ser su socio y amigo?

Es un socio mío y él está en el consejo con nosotros, pero no tendrá un cargo específico en el Espanyol. Él está arriba conmigo y otros.

Volviendo aquí a Barcelona, ha tenido tiempo de sobra para ver cómo es tratado el Espanyol en la ciudad e incluso en Catalunya, donde para las instituciones públicas tan solo existe el Barça. ¿Tiene previsto acercar posturas con las instituciones públicas catalanas?

De verdad que no conozco a las instituciones para nada. Estamos empezando con eso y entonces es un poco difícil de responder a la pregunta en este momento, pero con tiempo vamos a conocerlas y ya regresaremos a esta pregunta más tarde.

Este jueves ha habido una polémica en las redes sociales por un examen de la Universitat Autònoma de Barcelona en el que se menospreciaba al Espanyol hablando de 'Espanyol de Cornellà'. ¿Cómo puede hacer su gestión que el Espanyol sea bien tratado a nivel de universidades, instituciones...?

A nivel de instituciones tenemos que empezar con discurso y actividades con ellos. Ya llevo más de 20 años trabajando con el IESE aquí en Barcelona y es muy conocido por todo el mundo, pero es por la gente cercana, no es por una persona, es por todos. Debemos empezar por la gente cercana, educar, explicar, invitar… Hay muchas cosas. Hoy mismo ya me he dado cuenta de que tenemos que invitar a gente a que sepa lo que está pasando este año, el porqué hemos venido nosotros al Espanyol. Pero todo empieza con la invitación a que nos conozcan.

Centrándonos en lo deportivo, en Barcelona la diferencia en el terreno de juego entre Espanyol y Barça en los derbis es muy grande.

¿Ah sí?

¿Ve posible en los próximos años acortar estas distancias y que el Espanyol pueda ganarle al Barça a menudo tal y como logró, por ejemplo, el City en Manchester o tal y como sucede en los derbis entre Real Madrid y Atlético de Madrid?

Sí, podemos acortar distancias, ya se ha visto que eso puede pasar. Lo hemos visto en Manchester, yo recuerdo cuando el Manchester City no era nada y no estaba como está ahora. Yo creo que sí es posible, pero con tiempo, con trabajo y con mucha ayuda.

"A nivel deportivo, yo creo que luchar siempre para competir en Europa es una buena meta"

Ha hablado de que lo ideal para ganar dinero comprando un club es hacerlo crecer y venderlo en 20/30 años. ¿Siendo realista, dónde le gustaría ver al Espanyol en esos 20 años? ¿Entrando en Champions cada año? ¿O quizá luchando por entrar en Champions? ¿En Europa League?

A nivel deportivo, yo creo que luchar siempre para competir en Europa es una buena meta.

Este fin de semana será muy especial, el sábado partido y el martes se celebra el 125 aniversario. ¿Qué supone para usted ser presidente de un club justo cuando celebra una fecha tan especial?

Para mí es un placer, tener esta oportunidad porque es una coincidencia. No estaba planificado, entonces es un momento maravilloso. Y por eso el tiempo en el que estamos es un tiempo muy especial. Estamos preparados para celebrar con la gente y con nuestra nueva familia.

¿Un resultado para el sábado contra el Elche?

¿Resultado? 2-1