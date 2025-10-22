Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanción de un partido para Hansi Flick, que no podrá sentarse en el banquillo del Bernabéu contra el Real Madrid

El Comité de Disciplina de la RFEF considera que el club azulgrana no aporta en su recurso “elemento probatorio alguno que pueda desvirtuar que no cometiera los hechos que se reflejan en el acta arbitral”

Un Flick nunca visto con el clásico en el horizonte

Hansi Flick, en el partido de este martes contra el olympiakos.

Hansi Flick, en el partido de este martes contra el olympiakos. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Albert Guasch

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha rechazado el recurso del FC Barcelona y ha sancionado con un partido a Hansi Flick por su expulsión en el partido contra el Girona. A la espera de saber si el club azulgrana acude a Apelación, el técnico alemán no podrá sentarse en el banquillo del Santiago Bernabéu en el Clásico del próximo domingo (16.15 horas).

“Procede desestimar la solicitud de dejar sin efecto la doble amonestación objeto de la presente impugnación y, en consecuencia, se acuerda el mantenimiento de las consecuencias disciplinarias derivadas de la expulsión de D. Hans-Dieter Flick, procediendo la imposición de la sanción de un partido de suspensión prevista en el artículo 120 del Código Disciplinario de la RFEF, con las multas accesorias correspondientes en aplicación del artículo 52”, señala la resolución.

Sin "elemento probatorio"

Los servicios jurídicos del Barça habían alegado que el acta no se correspondía con lo sucedido y reclamaba que se dejara sin efecto la doble amonestación a Flick por protestar de forma visible. El Comité de Disciplina considera que el club azulgrana no aporta “elemento probatorio alguno que pueda desvirtuar que no cometiera los hechos que se reflejan en el acta arbitral”.

Hansi Flick celebra el segundo gol de Fermín ante la frustración de Mendilibar, técnico del Olympiacos.

Hansi Flick celebra el segundo gol de Fermín ante la frustración de Mendilibar, técnico del Olympiacos. / Jordi Cotrina

El árbitro Jesús Gil Manzano mostró al alemán dos tarjetas por protestar. Es la segunda expulsión de Flick desde que fichara por el Barça. Las cámaras captaron a Flick haciendo tres cortes de manga después de que Ronald Araujo anotara el gol de la victoria sobre el Girona, aunque en rueda de prensa precisó que no iban dirigidos a nadie en concreto.

El presidente Joan Laporta censuró el martes en un acto la actitud del árbitro al comentar los cortes de manga de Flick. "Es una persona muy seria, que lo planifica todo, y a la vez tiene una especial sensibilidad. Normalmente no reacciona así. Lo podemos entender en el marco en que se produjo". Y añadió: "Para mí el arbitro se equivocó esperando una reacción del entrenador. Yo creo que no tiene importancia, y muestra que vive los partidos intensamente y a mi me gusta".

TEMAS

