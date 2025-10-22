Liga de Campeones
Marc Guiu se convierte en el goleador más joven del Chelsea en la Champions
El exazulgrana marcó este miércoles contra el Ajax con 19 años y 291 días, superando el récord de precocidad de Reece James.
Marc Guiu, delantero del Chelsea, se convirtió en el jugador más joven del club inglés en anotar en un partido de Liga de Campeones con 19 años y 291 días tras su gol contra el Ajax en el minuto 18 y supera a Reece James, que marcó también contra el conjunto neerlandés en noviembre de 2019 cuando tenía 19 años y 332 días.
El español, que estrenaba titularidad en esta temporada, aprovechó una dejada con la cabeza de Wesley Fofana al punto de penalti para rematar libre de marca y adelantar a los suyos.
Seis millones de euros
El joven, de 19 años, suma su segundo gol en la máxima competición europea tras estrenarse con la camiseta del Barcelona cuando tenía 17 años en la derrota ante el Antwerp en diciembre de 2023.
El Chelsea pagó seis millones de euros al Barça por Guiu en 2024. El exazulgrana fue el tercer máximo goleador de la Conference League la pasada campaña, con seis goles que sirvieron para que el conjunto londinense se alzara con el título.
