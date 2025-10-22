José María García, periodista, sobre Florentino Pérez: "Lo que está haciendo el presidente del Madrid es lamentable y penoso"

El Real Madrid de Xabi Alonso llegará como líder de la liga española, pero no todos están convencidos del juego que están demostrando los blancos en estos primeros encuentros de esta nueva época. Uno de ellos es José María García, leyenda de la radio deportiva en el país, que criticó el estilo de juego del tolosarra en MARCA.

"El Madrid va el primero, pero no me gusta cómo está jugando ni lo que está ofreciendo. Es obvio que está ganando, que tiene la presencia de un líder fenomenal como es Mbappé, pero no me está gustando el equipo. Xabi tiene que mover ficha, ver ese centro del campo...", explicó en la jornada inaugural del máster del periódico.

Uno de los temas con los que fue más crítico García fue con las prácticas de Real Madrid TV en contra de los arbitrajes. El periodista cree que ese estilo es muy bajo para una institución como el conjunto blanco: "Lo de Real Madrid TV es impensable. Eso solo se corresponde con la forma de ser del presidente del Real Madrid; ni él habría soñado con llegar a tanto, ni el Madrid puede sobrevivir con un tipo así. Pero lo que está haciendo el Madrid es lamentable y penoso. No el Madrid, el presidente del Madrid".

Aunque es verdad que el periodista reconoció que el arbitraje en España no está demasiado bien: "La salud del arbitraje está mal. Hay excesivo figurón que utiliza el pito para muchas cosas".

José María García fue muy crítico con el Real Madrid, ya que, a pesar de ir líderes, no le convence ni el estilo de juego mostrado por los de Xabi Alonso, ni las prácticas de Florentino Pérez con sus campañas en contra de los árbitros mediante su cadena de televisión oficial. En cambio, quien sí que le convence es Lamine Yamal, a pesar de que entiende que debe mejorar: "Lamine es un fenómeno, comete algunos errores, pero tenemos que tener en cuenta que es jovencísimo. Es muy bueno".