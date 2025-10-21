Real Madrid - FC Barcelona: horario y dónde ver el Clásico

El fútbol español tiene una de sus citas más célebres este domingo 26 de octubre de 2025, cuando el Real Madrid y el FC Barcelona vuelvan a verse las caras en una nueva edición de El Clásico, uno de los partidos más esperados de la temporada. El encuentro se disputará en el Santiago Bernabéu a partir de las 16.15 horas (hora peninsular española), dentro de la jornada 11 de LaLiga EA Sports.

El Real Madrid llega al duelo instalado en lo más alto de la clasificación tras una sólida racha de resultados que le ha permitido mantener su condición de invicto en el campeonato. Los de Carlo Ancelotti firmaron una victoria por la mínima en Getafe la pasada jornada y con el gol en el minuto 80 de Kylian Mbappé.

El FC Barcelona, por su parte, aterriza en el Bernabéu en un momento de crecimiento. Tras un inicio irregular marcado por las lesiones de jugadores clave, este domingo los hombres de Hansi Flick viajarán a Madrid con Lamine Yamal y Fermín en la lista y previsiblemente con Raphinha y Ferran también entre los jugadores disponibles para el míster.

El Clásico llega, por tanto, con los dos gigantes en plena pugna por el liderato con el real Madrid en el primer puesto y separados por solo dos puntos en la tabla. De momento, Hansi Flick no se podrá sentar en el banquillo para el primer Clásico de la temporada, después de ser expulsado por Gil Manzano, en la victoria agónica del FC Barcelona 2-1 sobre Girona este fin de semana.

Dónde ver el partido

El encuentro podrá seguirse en directo a través de DAZN, plataforma que posee los derechos de emisión de LaLiga EA Sports en España. También estará disponible en Movistar Plus+, en el canal LaLiga TV (dial 54), para los suscriptores que tengan contratado el paquete de fútbol. La previa comenzará a las 15.30 horas, con análisis y conexiones desde el estadio madrileño.

En Latinoamérica, el partido podrá verse en SKY Sports HD (México y Centroamérica), mientras que en Estados Unidos se emitirá por ESPN Deportes y ESPN+. En otros territorios, LaLiga ofrece cobertura a través de sus socios internacionales y su canal oficial LaLiga TV Bar.