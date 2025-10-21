Los Thunder suben el telón de la NBA para defender el anillo más caro e igualado que nunca

Arranca una nueva temporada de la NBA y en Oklahoma City (miércoles, 1.30 horas) se sube algo más que el telón. Los Thunder alzarán el primer estandarte que les acredita como campeones de la liga estadounidense al techo del Paycom Center. Los jugadores también recibirán algo mejor que un simple anillo de compromiso, ya que el pasado junio no sólo se graduaron, sino que se casaron con el destino.

Siendo la segunda plantilla más joven en ganar el título desde los Blazers en 1977 con un promedio de 25.6 años de edad, completaron una temporada regular absolutamente legendaria. Las estadísticas nunca mienten: fueron 68 victorias y 14 derrotas, con el mejor margen de puntos por victoria de la historia (+12.9). Fueron los favoritos en cada uno de los partidos de playoff que jugaron, y a pesar de la edad supieron gestionar la presión y conquistar el primer título para la franquicia fundada en 2008. Así es, todavía más joven que sus propios jugadores.

Shai Gilgeous-Alexander encabezó la revolución juvenil con un hito al alcance de muy pocos: ganar el MVP, ser el máximo anotador y ganar el anillo en la misma temporada, algo que solo han conseguido Michael Jordan (cuatro veces), Shaquille O'Neal y Kareem Abdul-Jabbar.

Shai Gilgeous-Alexander sonríe antes de un partido de temporada regular. / Nate Billings / AP

El primer asalto (1.30 h)

Los Houston Rockets de Alperen Segün y Kevin Durant tratarán de arruinar la noche de celebración en el primer combate de la campaña 25/26 e infligir la primera derrota a un equipo que apenas perdió 6 partidos en casa el curso pasado.

El pívot turco viene de firmar un excelente Eurobasket, donde se quedó a las puertas del oro y del MVP, mientras que Durant regresa a la que fue su casa durante la primera etapa de su carrera, donde se forjó su nombre y ganó el MVP en 2014 antes de cubrirse en oro en la bahía de Golden State en 2017 y 2018.

El alero de 38 años sabe lo que es estar en la cima y disfrutar de las vistas, pero también ha vivido el descenso al purgatorio, y sabe perfectamente lo difícil que es volver a escalar el monte Olimpo. Es por eso que los chavales de Oklahoma harían bien en no complacerse y aprovechar que el resto del mundo está a sus pies.

Kevin Durant en pretemporada con los Houston Rockets. / Mike Stewart / AP

Un duelo descafeinado (4.00 h)

El otro duelo de titanes de la costa Oeste no podrá contar con su mayor gladiador, pues LeBron James se perderá por primera vez en su carrera el encuentro inicial de la temporada, debido a una ciática que le mantendrá apartado durante 3 o 4 semanas. A pesar de ser una baja sensible, sigue habiendo alicientes de sobra en ambos equipos para que sea todo un espectáculo de apertura.

Stephen Curry y Jimmy Butler conforman el tándem de los Golden State Warriors tras una pasada temporada decepcionante, mientras que Los Ángeles Lakers también fueron eliminados antes de tiempo por el mismo verdugo, los Minnesota Timberwolves, una ronda antes.

Luka Doncic fue traspasado desde Dallas en febrero y está llamado a tomar el relevo de LeBron una vez este se retire. El fichaje en agencia libre de DeAndre Ayton ha cubierto una necesidad que los angelinos tenían tras la marcha de Anthony Davis en la posición de pívot, y Austin Reaves actuará como segunda opción en ausencia de LeBron.

Jimmy Butler y Stephen Curry dialogan en el Play-In de la temporada pasada. / JOHN G. MABANGLO / EFE

Mejores contratos

La creciente popularidad de la NBA ha provocado que cada año genere más ingresos en derechos televisivos, anuncios y merchandising. Además, conformar una plantilla a la altura del campeón exige salarios más altos que nunca: las superestrellas ahora cobran contratos que hubieran sido impensables hace tan solo una década, los jugadores de rol están mejor remunerados, y las franquicias que aspiran al anillo deben invertir tanto en aleros y bases estrellas como en profundidad de banquillo para aguantar la travesía hasta los playoffs.

Técnicamente, el anillo más caro fue el de los Raptors en 2019, por el que se gastaron más de 150,000 dólares por unidad. Compuesto por más de 650 diamantes por un total 14 quilates, ostenta el récord de la mayor cantidad de diamantes jamás utilizada en un anillo de cualquiera de las ligas deportivas estadounidenses. También incluye 16 rubíes, que simbolizan las 16 victorias en los playoffs necesarias para ganar el título.

El campeonato de Toronto también marcó el inicio de una época de igualdad total, y es que desde entonces ningún equipo ha vuelto a revalidar su título: hasta siete franquicias distintas se han alzado con el Larry O'Brien en las últimas siete temporadas, una racha sin precedentes en la historia de la NBA. Los Thunder buscarán romper la tendencia y lograr el primer back-to-back desde los Warriors de Curry y Durant en 2017 y 2018.

Serge Ibaka y Marc Gasol celebran el título con Toronto de 2019. / EZRA SHAW / AFP

Opositores del Este

Los principales contendientes de la conferencia Este no debutarán hasta el miércoles por la noche (1.00 h), cuando los dos grandes opositores a llegar a las finales por ese lado del mapa se vean las caras en el Madison Square Garden. Los New York Knicks despidieron este verano a su entrenador, Tom Thibodeau, después de alcanzar las primeras Finales de Conferencia en 25 años. Mike Brown ha tomado el relevo con la expectativa de que sea capaz de sacar lo mejor de una talentosa plantilla que ha caído a manos de los Indiana Pacers en las últimas dos temporadas. En el otro lado de la cancha esperan los Cleveland Cavaliers de Donovan Mitchell, quien no ha logrado pasar de segunda ronda en su carrera.

Indiana Pacers y Boston Celtics probablemente estarían entre los favoritos si no fuera por las lesiones que fulminaron a sus respectivas estrellas en los pasados playoffs. Tanto Tyrese Haliburton como Jayson Tatum sufrieron una rotura del tendón de Aquiles derecho, y las posibilidades de que vuelvan a competir antes de la temporada 26-27 son escasas.

Esta extraordinaria situación abre la puerta a equipos jóvenes en ascenso como Detroit Pistons y Orlando Magic, capitaneados por dos grandes talentos norteamericanos como Cade Cunningham y Paolo Banchero. Los Milwuakee Bucks del griego Giannis Antetokounmpo le birlaron el pívot titular a los Pacers, Myles Turner, pero han perdido a su base estrella, Damian Lillard, tras lesionarse del tendón de Aquiles y ser traspasado a sus queridos Portland Trail Blazers.

Sería un error descartar a posibles equipos revelación cuando todavía no se ha jugado ni un minuto, pero se antoja complicado creer que Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, Miami Heat y Toronto Raptors puedan suponer algo más que una distracción para los favoritos por las casas de apuestas.

Los Hawks de Trae Young son los que más se acercan, e incluso se sitúan en cuarto lugar según ESPN, por delante de Pistons y Bucks. En Filadelfia viven pendientes del estado físico de Joel Embiid y Paul George, aunque el MVP de 2023 disputó el último partido de pretemporada y podría contar con minutos en el TD Garden a la 1:30 de la madrugada del jueves.

Jalen Brunson de los New York Knicks en pretemporada. / Associated Press/LaPresse / LAP

La nueva generación acecha

Victor Wembanyama de los San Antonio Spurs es definido por muchos como un talento generacional, e incluso como un extraterrestre por la combinación de sus 2.24 metros de altura y habilidad con el balón, más propia de un base que de un pívot. Su temporada 24-25 fue corta debido a una trombosis venosa profunda en el hombro, y no pudo clasificar a playoffs a la vez que no cumplió con el requisito mínimo de partidos disputados para ser galardonado como el mejor defensor del mundo. Si las lesiones le respetan, es de esperar que en su tercer año en liga pueda rebasar estos objetivos, con la ayuda del base All-Star procediente de Sacramento, De'Aaron Fox, y el rookie Dylan Harper.

La otra gran promesa de la NBA, y esperanza de la selección de baloncesto norteamericana, es Cooper Flagg, quien fue escogido en la primera posición del draft de 2025 por los Dallas Mavericks. Siguiendo el modelo de jugador moderno capaz de hacer cualquier cosa en pista a pesar de su tamaño, el de Maine destaca por su naturaleza competitiva y madurez en ambos lados de la canasta.

La baja de Kyrie Irving y el historial de lesiones de Anthony Davis podrían colocarle de inmediato en el foco como líder del equipo a la edad de 18 años, aunque los Mavericks cuentan con otros veteranos asentados como Klay Thompson y D'Angelo Russell. El que transcurrió su primer y único año de college en Duke recibe al alien francés en su debut este jueves a las 3.30 h de la madrugada.