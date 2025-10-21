Laporta y el polémico patrocinio de Congo: "El Barça está en el corazón de millones de africanos"

Tenía todo el sentido del mundo que el foro World in Progress invitara a Joan Laporta para una charla sobre Deporte y Geopolítica. Si algo ha hecho el presidente del FC Barcelona desde que volviera al palco azulgrana ha sido viajar. Y no solo para acompañar al equipo de Hansi Flick en competiciones europeas o giras veraniegas. Laporta ha sido un auténtico Willy Fogg, a menudo hacia destinos poco futbolísticos, en ocasiones hacia regímenes poco democráticos y todos con el común denominador del dinero en abundancia.

En busca de negocio, se supone que para el Barça, aunque no siempre se ha podido distinguir entre lo privado y lo presidencial, Laporta se ha desplazado a Emiratos Árabes, Arabia Saudí y Catar, "los tres sultanes del deporte", según definición del moderador. También a Mongolia. Y a Azerbaiyán, Kirguistán y Georgia (ha mostrado querencia por las exrepúblicas soviéticas, como se ve, con Uzbekistán en el recuerdo).

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, durante la segunda jornada del foro internacional World in Progress, que se celebra en Barcelona, en el que líderes políticos y del mundo empresarial analizan los principales retos del mundo. / Enric Fontcuberta / EFE

El planeta ha cambiado desde que fuera presidente por primera vez y él también lo ha hecho: la era de las furibundas críticas al patrocinio de Catar ha dado paso a otra de abrazos sin fronteras ni ideologías. Se ha vuelto en apariencia más ecuménico, creando algunas fricciones estéticas y contradicciones fundamentales con la esencia del club, aunque el mandatario predicara este martes el "compromiso con los derechos humanos, con los valores democráticos, la paz y la tolerancia" de la entidad. "Sabemos que tenemos una alta responsabilidad social", dijo.

Sobre las contradicciones

¿Se pueden mantener estos nobles principios en el fútbol actual? ¿No ha caído el Barça en contradicciones? "Alguna vez, no digo que no, pero no se ha producido de forma ostensible, no sé poner un ejemplo, quizá hemos llegado al límite en alguna ocasión, pero la junta directiva tiene siempre presente esta responsabilidad social que nos hemos impuesto", fue lo máximo que admitió. Y salió el ejemplo del reciente patrocinio firmado con la República Democrática del Congo (unos 44 millones por cuatro años), un país embarrado en la pobreza, la corrupción y una guerra con Ruanda.

Laporta defendió así el acuerdo en las camisetas de entrenamiento del país en cuestión: "El Barça está en el corazón de millones de africanos. Para nosotros, África es del Barça mayoritariamente. Tenemos presencia con 15 proyectos en diferentes países. Y entiendo que lo que han tenido con Ruanda esta en vías de solución".

Joan Laporta dialoga con el periodista Iu Andres en un foro sobre deporte y geopolítica. / Enric Fontcuberta / EFE

El dirigente hizo en este sentido un canto al fútbol como "fenómeno transversal que puede tender puentes de entendimiento entre países y culturas" y celebró explícitamente la aparición de estados ricos en petróleo e hidrocarburos en la industria balompédica, "los tres sultanes", según definición del moderador, en alusión a Catar, Emiratos Árabes y Arabia Saudí.

"El Barça tiene socios y aficionados en todos los continentes, pero sí que hemos observado que estos países se han vinculado al fútbol de una forma interesante, y desde nuestro punto de vista bienvenidos sean, porque nos acerca, genera intercambio cultural y al invertir mucho en fútbol generan sinergias en los demás".

A favor del partido de Miami

En este contexto, Laporta volvió a defender el partido en Miami ante el Villarreal. "Representará una alegría para los fans del Barça en Miami, Florida y EEUU y es una manera de promocionar nuestra imagen en un país en que hemos dos o tres giras muy rentables y estamos encantados de ir allí, porque podemos, además, encontrar potenciales patrocinadores".

"El fútbol puede ayudar a solucionar problemas", dijo a la hora de abordar la sorprendente presencia en Egipto de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en la cumbre para la paz en Gaza. "Otra demostración de la la fuerza del fútbol y su fuerza integradora. Sé que tiene amistad con Donald Trump. A mí me sorprendió también".

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, durante la segunda jornada del foro 'World in Progress', en el Palau de Congressos de Catalunya, a 21 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Prisa organiza la segunda edición de estas jornadas en la que intervienen líderes políticos y expertos internacionales de primer orden en materia económica, sociológica, filosófica y periodística. Se trata de un foro que se centra en los retos de la globalización que afrontan todos los países en estos primeros años del siglo XXI. / David Zorrakino / Europa Press

El acto sirvió también para acometer la actualidad y nada más presente que los cortes de manga de Flick ante el Girona. "Es una persona muy seria, que lo planifica todo, y a la vez tiene una especial sensibilidad. Normalmente no reacciona así. Lo podemos entender en el marco en que se produjo. A veces los arbitrajes llevan a esto. El fútbol es pasión, es emoción, y rompo una lanza en favor de Flick. Es humano y puede tener una reacción así. Enseguida se ha arrepentido. Pero a la vez es normal y forma parte de la pasión del fútbol. Para mí el arbitro se equivocó esperando una reacción del entrenador. Yo creo que no tiene importancia, y muestra que vive los partidos intensamente y a mi me gusta".