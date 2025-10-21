LaLiga y la AFE abordarán este miércoles el Villarreal-Barcelona en Miami

LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) se reunirán este miércoles en Madrid para tratar la posible disputa en Miami del partido entre Villarreal y Barcelona, correspondiente a la decimoséptima jornada de Primera División, prevista para el 20 de diciembre. El encuentro tendrá lugar en el marco de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo, según informaron a EFE fuentes del sindicato.

Reunión adelantada por las protestas

Ambas partes decidieron adelantar la reunión, que inicialmente iba a celebrarse el viernes, a petición de la AFE, tras las protestas realizadas por los jugadores al inicio de los partidos de la última jornada de LaLiga.

El orden del día incluirá dos puntos clave: por un lado, informar y aclarar las competencias sobre la iniciativa de disputar un partido oficial en Estados Unidos; por otro, la protesta promovida por la AFE, que consistió en un paro de 15 segundos al inicio de los encuentros. Según LaLiga, esta acción no cumplió con los requisitos legales en materia de huelga, como el preaviso y las garantías necesarias.

Sin consenso previo con los clubes

La reunión sobre el partido en Miami ya estaba prevista para el pasado 14 de octubre, con la presencia de los capitanes de los clubes, pero horas antes del encuentro, LaLiga, Villarreal y Barcelona cancelaron su asistencia alegando problemas de agenda.

Dos días después, LaLiga propuso nuevas fechas —miércoles 22, jueves 23 o viernes 24—, pero la AFE las rechazó por no poder garantizar la asistencia de los capitanes.

El sindicato, contrario al traslado del partido sin consenso entre todas las partes, planteó la creación de una mesa de negociación. También pidió el aplazamiento de la venta de entradas, que comenzó este mismo martes. LaLiga, sin embargo, afirmó no ser competente en ese aspecto al no ser la promotora directa del evento.

El Real Madrid, firme en su oposición

Mientras tanto, el Real Madrid ha reiterado su rechazo al partido en Miami, enviando un segundo escrito al Consejo Superior de Deportes (CSD). El CSD, por su parte, espera recibir información solicitada a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que en agosto aprobó el inicio de los trámites ante UEFA y FIFA para que el encuentro se dispute en el Hard Rock Stadium.

En su primer escrito, el Madrid ya pidió a la FIFA y a la UEFA que no autorizaran el partido por razones de integridad competitiva, y al CSD que no otorgara permiso administrativo sin el consentimiento unánime de todos los clubes.

LaLiga defiende su proyecto internacional

Tras recibir esa primera comunicación, el CSD envió un oficio a la RFEF solicitando una explicación detallada sobre la legalidad del proyecto. Aunque la respuesta aún no ha llegado, el organismo confía en recibirla pronto.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, sostiene que el CSD no tiene competencias para impedir el partido en Miami, que ha recibido una autorización excepcional por parte de la UEFA, debido a lo que considera “lagunas normativas” en la regulación de partidos fuera del territorio nacional.

Desde LaLiga insisten en que el objetivo del encuentro es potenciar la marca del fútbol español en Estados Unidos, considerado su segundo mercado más importante después de España, con una afición hispana que supera los 60 millones de personas.