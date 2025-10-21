Flick niega que esté nervioso sino que siente pasión por el Barça

Entre el derbi y el clásico, la Champions. "Una semana bonita", a parecer de Fermín, ilusionado por poder intervenir en los tres episodios. Del emocionante duelo contra el Girona al apasionante viaje al Bernabéu pasando por la visita del Olympiacos a Montjuïc (18.45 h.) y que cobra relieve por las dudas que han emergido sobre el equipo y la necesidad de eliminarlas con tres puntos que devuelvan al Barça al cuarto superior de la clasificación europea.

Podría personificarse ese estado de inquietud en la tensión con que vivió Hansi Flick el tramo final frente al Girona, con el equipo atacando sin delanteros (ausentes Lewandowski, Ferran, Raphinha y Dani Olmo, sustituidos Lamine Yamal y Pedri, desamparado Rashford), en una tarde tempestuosa, más las dos tarjetas amarillas y la roja que vio en menos de diez segundos y el frenesí del gol de Ronald Araujo, transformado en un heroico delantero centro.

Ronald Araujo, en el último entrenamiento previo al partido con el Olympiacos. / Dani Barbeito / SPO

"No estoy nervioso"

"Para dejarlo claro: no estoy nervioso", afirmó categóricamente Flick, pese a que tendría motivos fundados que justificarían su alteración. Al equipo le faltan los mejores hombres (a los citados cabe añadir a Joan Garcia, Ter Stegen y Gavi, más Bernal, que aún no está en forma, y Christensen, indispuesto el lunes) y los resultados han sido ajustados.

La sensación que planea sobre el Barça habla de un equipo menos coordinado en la presión defensiva y menos eficaz en las áreas. Una percepción fundada en la comparación con el recuerdo del año anterior, del tricampeón, pero no tan alejada del principio del curso. El equipo ha cambiado una victoria de entonces por un empate –en los 11 partidos disputados–, ha marcado cuatro goles menos (rebaja de 34 a 30) y ha encajado los mismos, 9.

José Luis Mendilibar entra en la sala de prensa del estadio Lluís Companys. / Alejandro Garcia / Efe

El mérito de Flick

José Luis Mendilibar, el entrenador vasco del Olympiacos, conserva intacto el respeto por el equipo azulgrana y atribuye "el gran mérito" del éxito logrado a su entrenador.

"Ahora que han perdido dos partidos, ahora que los equipos rivales parece que le están llegando más, estamos hablando de las debilidades del Barcelona, pero creo que no ha cambiado su forma de jugar respecto a hace unas semanas o la temporada pasada", analizó Mendilibar. El técnico reconoce que Flick "hace jugar" a sus futbolistas de "una forma arriesgada", y entiende que puede hacerlo por el perfil que tienen.

Después de situar a Pedri al mismo nivel de Xavi e Iniesta, dijo que ve al Barça batible si los suyos juegan "un muy buen partido". Las mismas palabras que mencionó Dani Garcia, exjugador del Eibar y el Athletic.

Raphinha aparece en el campo de entrenamiento Tito Vilanova. / Dani Barbeito / SPO

No esconde Flick que el grupo discurre con mayor sufrimiento sobre el césped. Acotó la angustia al duelo con el Girona después de repasar el vídeo, aunque el problema, en abstracto, puede reproducirse ante cualquier rival.

Estar bien colocado

"Hablamos del posicionamiento, de estar bien colocados, de la distancia correcta entre los compañeros y respecto a los rivales: si estás muy lejos, tienes que correr demasiado y das mucho tiempo [para pensar] al rival. Esto nos mata en defensa y es lo que tenemos que cambiar", analizó Flick, que no contempla, entre los cambios, retrasar la defensa adelantada o suprimir la presión. El cambio procederá del trabajo, del perfeccionamiento en la armonía y la coordinación del grupo.

Hansi Flick, en la rueda de prensa de este lunes. / Alejandro Garcia / EFE

Amor de culé incondicional

La excitación de Flick no proviene de la tensión, sino de la pasión que ha despertado en su interior a los 59 años (edad de su llegada al Barça). Se ve desbordado por la vía emocional que creía controlada. «Este club me ha cambiado completamente», admitió Flick, recordando que en Alemania le censuraban la seriedad que exhibía en cada uno de los ocho goles que el Bayern endosó al Barça en 2020. Tal vez ya era culé y no lo sabía...

"Puedo decir que amo este club, amo Barcelona, amo la gente de aquí que es increíble... Quiero dar lo mejor de mí mismo por el Barça, vivo por el club", expuso, aunque también lamentó el exceso de vehemencia cuando Gil Manzano le excitó. «No me gusta que mi nieto vea a su abuelo así, tengo que cambiar». n