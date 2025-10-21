Fermín ve cumplido un sueño con su primer triplete con el Barça

Hablaba Fermín López en la zona mixta mientras sus compañeros se pasaban el balón y el rotulador de mano en mano para brindarle una dedicatoria. A Lionel Messi ya no sabían qué escribirle, pero el de este martes era el primer triplete del futbolista andaluz como futbolista profesional. "Marcar un hat trick con el Barça e sun sueño hecho realidad", dijo, sin buscar una expresión más profunda. Ni falta que hacía.

Hizo historia Fermín no solamente en su carrera particular, sino en los libros del club azulgrana: era el primer futbolista del Barça nacido en España que firmaba un triplete en el formato de la Champions. Curioso fue que los tres goles los marcara con la izquierda. Como el zurdazo que estampó en la portería de Courtois en el amistoso frente al Madrid en la pretemporada de 2023 con el que se presentó en sociedad.

Fermín conecta el tiro que supuso el 1-0 al Olympiacos. / Jordi Cotrina

5 goles en 7 partidos

"Necesitábamos una victoria así, que nos da mucha confianza para el clásico", explicó el futbolista de El Campillo (Huelva), que suma ya 24 goles en dos temporadas y pico en el primer equipo. Marcó 11 en la primera (23-24), en la que fue el segundo anotador de la plantilla empatado con Ferran y 8 en la pasada. En la actual lleva 5 en 7 partidos.

"Los dos primeros goles fueron muy importantes", resaltó Hansi Flick, por la liberación que supuso para el equipo en la fase en la que el Olympiacos presionó con mayor insistencia. El técnico destacó la mejoría de Fermín en el remate, una de sus mejores cualidades. De su polivalencia para juagr de interior o de extremo ya ha dado suficientes muestras. Fermín colocó el 2-0 en el primer tiempo y luego colocó el 5-1 en pleno derrumbe del cuadro griego, sepultado por otros dos goles de Rashford.

Rashford, en la jugada del penalti que significó el 3 1. / Jordi Cotrina

"Me siento muy cómodo de mediapunta y de poder llegar al área, pero donde me necesite Flick, ahí estaré", garantizó Fermín, feliz también por haberse ganado una plaza de titular para el clásico del domingo.