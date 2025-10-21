FC Barcelona - Olympiacos, en directo: última hora del partido de Champions

Las claves

Pedro Fernández, Dro, es la gran novedad en el once titular del Barça. Una sorpresa incluso. El centrocampista gallego debutará en la Champions. Será su segunda aparición en el primer equipo, aunque suele ser un integrante habitual de las convocatorias. La primera, que supuso su debut oficial, fue en el Barça-Real Sociedad. También compareció en la formación inicial. Fue sustituido en el descanso.

La alineación del Barça ante el Olympiacos: Dro entra por De Jong