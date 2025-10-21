FC Barcelona - Olympiacos, en directo: última hora del partido de Champions

En Directo
El FC Barcelona recibe esta tarde al Olympiacos en un encuentro determinante para sus aspiraciones en la competición continental. El equipo de Hansi Flick busca mantener su buena dinámica y sobreponerse del batacazo ante el PSG para afianzar su posición en la tabla, mientras que el conjunto griego tratará de dar la sorpresa en el Estadio Olímpico Lluís Companys.
Once griego
Sale Olympiacos de inicio con Tzolakis, Costinha, Retsos, Pirola, Ortega, Hezze, Dani García, Gelson Martins, Chiquinho, Podence y El Kaabi.
Joan Domènech
Las claves
Pedro Fernández, Dro, es la gran novedad en el once titular del Barça. Una sorpresa incluso. El centrocampista gallego debutará en la Champions. Será su segunda aparición en el primer equipo, aunque suele ser un integrante habitual de las convocatorias. La primera, que supuso su debut oficial, fue en el Barça-Real Sociedad. También compareció en la formación inicial. Fue sustituido en el descanso.
La alineación del Barça ante el Olympiacos: Dro entra por De Jong
Once azulgrana
Ya conocemos las alineaciones. Con estos futbolistas va Hansi Flick: Szczsney, Koundé, Éric García, Cubarsí, Balde, Casadó, Fermín, Pedri, Lamine Yamal, Rashford y Dro. Descansa De Jong
¡Bienvenidas y bienvenidos!
¡Bueeenas tardes! Vuelve a sonar el himno de la Champions en el Estadi Lluis Companys. El Barça de Flick recibe al Olympiacos de Mendilibar. ¡Vamos a ello!
