Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

DIRECTO

FC Barcelona - Olympiacos, en directo: última hora del partido de Champions

Lamine Yamal durante un partido con el Barça esta temporada.

Lamine Yamal durante un partido con el Barça esta temporada. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Laia Bonals

Laia Bonals

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El FC Barcelona recibe esta tarde al Olympiacos en un encuentro determinante para sus aspiraciones en la competición continental. El equipo de Hansi Flick busca mantener su buena dinámica y sobreponerse del batacazo ante el PSG para afianzar su posición en la tabla, mientras que el conjunto griego tratará de dar la sorpresa en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas