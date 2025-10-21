La alineación del Barça ante el Olympiacos: Dro entra por De Jong

Pedro Fernández, Dro, es la gran novedad en el once titular del Barça. Una sorpresa incluso. El centrocampista gallego debutará en la Champions. Será su segunda aparición en el primer equipo, aunque suele ser un integrante habitual de las convocatorias. La primera, que supuso su debut oficial, fue en el Barça-Real Sociedad. También compareció en la formación inicial. Fue sustituido en el descanso.

Dro, de 17 años (nació el 12 de enero de 2008) ocupa el lugar de Frenkie de Jong en el centro del campo. Ejercerá de interior derecho como la anterior vez en la Liga. Marc Casadó y Pedri completan la línea de centrocampistas.

No hay sorpresas detrás ni delante. A Szczesny le protegerán los mismos cuatro defensas que el sábado frente al Girona, con Jules Koundé y Alejandro Balde en los laterales y la pareja de centrales que formaron Pau Cubarsí, de regreso al perfil derecho, y Eric Garcia en el izquierdo.

Hansi Flick no se anda con reservas en la delantera. Fermín López ejercerá de extremo izquierdo, igual que el sábado cuando entró al campo tras el descanso. Lamine Yamal repite en el equipo, restablecido ya de su dolencia en el pubis, igual que Marcus Rashford, que esta vez empezará de delantero centro.

La alineación, por tanto, es la siguiente: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Eric, Balde; Dro, Casadó, Pedri; Lamine Yamal, Rashford, Fermín.

En el banquillo de suplentes, con la incorporación de Ferran Torres, que recibía el alta por la mañana, se sentarán, además: Kochen, Eden Aller -porteros-, Araujo, Gerard Martín, Jofre, De Jong, Bernal, Roony, Toni Fernández, Juan y Xavi Espart.