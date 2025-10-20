Las razones del éxito futbolístico de Marruecos

“Acá está el futuro del fútbol”, profetizó Carlos Bilardo en 1975 después de caer derrotado como entrenador de Estudiantes de la Plata en la Copa Mohammed de Marruecos. El técnico argentino apenas arrancaba su etapa en los banquillos, pero por entonces ya supo identificar que el país marroquí escondía un potencial enorme. Cincuenta años después de ese vaticinio, la selección sub-20 de Marruecos se ha coronado como campeona del mundo por primera vez en su historia tras derrotar a Argentina (2-0, con doblete de Yassir Zabiri), seis veces campeona en esta categoría, siendo el segundo país africano en hacerlo tras Ghana en 2009.

En su visita al continente africano, Bilardo observó que la práctica callejera de fútbol por niños y jóvenes aún se conservaba, a diferencia de Buenos Aires o las grandes ciudades europeas. "En África juegan en todos lados y por eso tienen países muy fuertes, como Camerún, Nigeria, Marruecos, Túnez. Y es bueno porque tienen técnica", profundizó años más tarde en un programa televisivo. Desde entonces, Marruecos ha apostado con mucha fuerza por el fútbol, y ahora oposita a convertirse en una de las máximas potencias en el panorama de selecciones absolutas.

Planificación e inversión

El éxito reciente de la selección de Marruecos no es fruto de la casualidad, ni se trata de un fenómeno aislado como tantas veces se ha dado en la historia de los deportes. Los últimos años de relevancia en los escenarios más destacados de las competiciones internacionales, como las semifinales del Mundial de Catar en 2022, son el resultado de una planificación minuciosa impulsada por el rey Mohammed VI desde 2009.

Los jugadores de Marruecos celebran la victoria de cuartos de final ante Portugal. / JUAN IGNACIO RONCORONI / EFE

El punto de inflexión fue precisamente la academia que fundó a su nombre ese año con el objetivo de formar jugadores jóvenes con estándares europeos, tanto técnica como físicamente, inspirada en el modelo de Clairefontaine en Francia. Del Complejo Mohammed VI de Fútbol han salido figuras como Youssef En-Nesyri, Azzedine Ounahi o Nayef Aguerd, todas relevantes en la hazaña de Catar, lugar donde se convirtieron en la primera selección africana en clasificarse para semifinales, una revolución para un país que no se clasificó para un Mundial durante dos décadas hasta 2018.

Gran parte del mérito también se atribuye a Fouzi Lekjaa, el presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol desde abril de 2014. De la mano del rey Mohammed VI, ha sido el responsable de la modernización y profesionalización del sistema futbolístico de todo el país. Definido como el "cerebro detrás del éxito" por el diario Olé Argentina, Lejkaa ha afirmado que la "barrera mental" ya se derribó en Catar y ahora sueñan con ganar el Mundial de 2026.

La presente racha es histórica

La buena dinámica no se detuvo en el Mundial y la selección de Marruecos ha seguido creciendo dentro y fuera del campo. En el último parón internacional lograron superar la marca de 15 victorias seguidas establecida por España entre junio de 2008 y junio de 2009, un récord que la roja compartía con la Alemania de 2010-11. La última vez que Marruecos no perdió un partido fue cuando empató 0-0 con Mauritania en un amistoso en marzo de 2024.

Brahim Diaz en la última victoria de Marruecos ante República del Congo. / JALAL MORCHIDI / EFE

Los resultados de los Leones del Atlas no solo han justificado la inversión, sino que también ha servido para atraer a grandes futbolistas como Brahim Díaz, Abde Ezzalzouli e Ilias Akhomach, jugadores con doble nacionalidad que no tienen sitio en España y deciden representar a Marruecos en lugar de esperar a una llamada que podría no llegar nunca. Las dos selecciones se han cruzado en los últimos años, y los partidos siempre han sido muy disputados.

Marruecos eliminó a España en octavos de final del Mundial 2022, mientras que la sub-23 de Santi Denia y Fermín dejó por el camino a Tarik Sektioui y Hakimi en los Juegos Olímpicos de París. El último enfrentamiento entre las dos selecciones se dio en la primera jornada del mundial Sub-20, donde prevalecieron los 'Cachorros del Atlas' por dos goles a cero.

Futuro con final del mundial en vista

La ambición de Marruecos no se limita a potenciar el desarrollo de jugadores, sino que también ha destinado 1.300 millones para financiar la construcción de infraestructuras para el Mundial 2030. El presupuesto aprobado por el país africano irá destinado a la remodelación de seis estadios y a la construcción de uno nuevo, con el objetivo de hospedar la mayor cantidad de partidos posibles.

El país magrebí está en contención para albergar la final en el Gran Estadio Hassan II de Casablanca, todavía en construcción y con un coste estimado de 304 millones de euros. Programado para ser inaugurado en 2028, se convertirá en el más grande del mundo con 115.000 espectadores. Este diciembre Marruecos también acogerá la Copa Africana de Naciones por segunda vez en su historia, la primera desde 1988.