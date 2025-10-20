Ramon Besa, el 'mestre' recibe el Premi Ofici de Periodista

Bolígrafo, pausa y emoción. Ramon Besa es mucho más que un periodista. Más que un referente. Es una persona que ha puesto todo de él para una causa: su oficio. El periodismo le debe mucho, parte de su vida, y ese lunes le ha devuelto un poco de todo eso que él le ha dado. El Col·legi de Periodistes de Catalunya le ha otorgado el Premi Ofici 2025, el máximo galardón habido en la profesión, por su trayectoria. Pero Ramon Besa es mucho más que eso. Siempre será más que las palabras escritas, comentadas o predicadas. Besa el ejemplo de cómo hacer las cosas de manera única, propia, poniendo siempre por delante las personas del ego o las dudas.

La platea llena desviaba la vista hacia la puerta. Le esperaba y cuando se le vislumbró estalló en una ovación emotiva. Besa paseó la mirada por la sala, atónito. Como si no consiguiera consolidar en su cabeza la gran figura que representa, que se ha convertido en aquel profesional al que todo periodista quiere intentar parecerse. Su sabiduría, más allá de la tecla, más cerca de los demás como compañero que como aquel que sienta cátedra por ser quien es. Ramon Besa es el periodista que no ha tenido nunca miedo al papel, a la prisa, a imponer, a catedralizar, a dudar.

Fiel a sí mismo

"Ahora que lo puedo hacer, lo haré a mi manera". Y esa es la manera en la que Besa ha afrontado no solo el periodismo, sino también la vida. Fiel a sí mismo, crítico con él más veces que con el resto, siempre con una mano tendida y una palabra sabia. "El mestre", referente por la manera en que ha hecho crecer a toda una profesión, a la que ha regalado tantísimos años de su vida.

Ramon Besa recibe el premio Ofici de Periodista 2025 / Elisenda Pons / EPC

Siempre con un bolígrafo en la mano, a la espera de ser llamado al orden. Con el papel como lienzo. Mientras escuchaba a Jordi Basté entonar una glosa sobre su inconmensurable trayectoria, iba acariciando el boli. Amigos y familia se entremezclaron con muchas de las caras del mundo del deporte y de la comunicación. Directivos del Barça, periodistas, personalidades... todos rendidos a los pies del que nos ha enseñado a todos a lo que aspirar.

Alumnos que crecimos bajo su tutela, compañeros de tribuna de prensa y muchos que tuvieron la suerte de ser contemporáneos del "mestre" y siempre podrán presumir de ello. De ese café, esas palabras amables y punzantes, esa cerveza con calma para filosofear y comentar hasta el momento superfluo en la superficie pero único en realidad. Todos reunidos para escuchar y honrar el talento de un periodista que ha hecho grande una profesional y ha luchado por dignificar (puertas hacia fuera pero hacia dentro también) el periodismo deportivo.

Referente

"Es bueno tener ídolos inalcanzables", dijo refiriéndose a su admiración por Enric González. Desde hace años, para muchos, esa afirmación también es por él. El máximo reconocimiento de la junta de gobierno del Col·legi de Periodistes de Catalunya, se lo otorgó por unanimidad. Ramon Besa, colegiado 88.057, se une a una larga lista de periodistas que han marcado época.

"Este premio reconoce no solo una trayectoria profesional sino una manera de entender el periodismo como vocación y servicio. Ha convertido el periodismo de una manera de vivir. Su obra periodística es una crónica moral del país", remarcaba Basté mirado de reojo al homenajeado. "Su fútbol es literatura y su periodismo es lo cuesta de encontrar, que es el humanismo. Cada texto es una mirada que no juzga, sino que comprende. Ramon Besa es un mestre. Lo ha sido en las universidades, pero también en las redacciones, sean del medio de comunicación que sea. Ha enseñado que escribir bien es importante, pero pensar bien aún más. Este premio es también un reconocimiento a esta manera de ver el periodismo, de separar la vida del oficio. Ramon Besa es un periodista con confianza en las palabras, en la conversación, en la memoria y en el silencio. En los tiempos que corren es una forma de resistencia".

Ramon siempre será eso. La persona que se mantuvo erguida, con la determinación de poner por delante lo que él cree. No por egocentrismo, sino por la confianza en que las cosas hechas desde el corazón y con la cabeza alineada, siempre llegarán más lejos que las cátedras vacías. Ramon Besa es el periodismo, en su centro más genuino, en su máxima expresión.