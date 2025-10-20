El Espanyol rinde homenaje a los pioneros del club con la camiseta del 125º aniversario

A 8 días de la gran fecha, el Espanyol desveló uno de los secretos mejor guardados. El club perico cumplirá 125 años el próximo martes 28 de octubre y lo celebrará con una gala solemne en el paraninfo de la Universitat de Barcelona, el lugar donde comenzó todo.

En plena cuenta atrás hacia la efeméride, tuvo lugar la presentación de la camiseta conmemorativa, que rinde homenaje a los pioneros que dieron vida al club en 1900. El acto se celebró este lunes en la estación de Universitat del metro de Barcelona, a escasos metros del origen.

La primera referencia oficial del nacimiento del club perico tuvo lugar el 28 de octubre de 1900 en la revista ‘Los Deportes’, donde se anunció la creación de la ‘Sociedad Española de Foot-ball’. Ese artículo se considera el acta fundacional de la entidad blanquiazul, que contó con el joven estudiante Ángel Rodríguez como alma máter. El amarillo y el negro fueron los primeros colores.

Estreno ante el Elche

Fiel a su origen, el Espanyol ha recuperado aquellos tonos originales en la camiseta conmemorativa, "de corte retro y con un cuidado diseño que combina historia y elegancia", asegura el club. El amarillo y el negro vuelven a protagonizar una pieza única, inspirada en la primera equipación de 1900.

El conjunto de Manolo González lucirá esta camiseta el próximo sábado en el partido ante el Elche en el RCDE Stadium. "Para mí es un placer y un orgullo llevar la camiseta de los 125 años, mi familia es perica de toda la vida y recordar a todos los pericos que han pasado por estos 125 años de historia es un orgullo", dijo este lunes Pol Lozano, que acudió a la presentación en el metro.

Orgullo y memoria

Entre los detalles de la pieza destacan el tramado del trébol de cuatro hojas, elemento decorativo del estilo 'art nouveau' presente en aquella primera noticia de ‘Los Deportes’, así como la reproducción íntegra del artículo fundacional en la zona del pecho, símbolo de orgullo y memoria.

La camiseta estará disponible a partir de este lunes en la tienda online y a partir de este miércoles en el resto de RCDE Stores. Los socios y socias del club disfrutarán de un 10% de descuento sobre el precio de venta al público. El Espanyol también ha lanzado una línea exclusiva de productos con motivo de la efeméride, como una taza negra, un portacarnet en color amarillo, un bidón y una bufanda negra.