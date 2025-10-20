Las emociones de Flick: "Este club me ha cambiado completamente"

Hansi Flick no es el mismo que cuando entrenaba en Alemania. Tal vez no se enfrentaba a tantos sobresaltos con el Bayern de Múnich en Alemania, dominador eterno de la Bundesliga, que con los que tiene que lidar con el Barça en España. Ha descubierto el entrenador su gen pasional, que nunca se excitaba, o con menor intensidad, en su país.

La reflexión vino a cuenta de su segunda expulsión con el Barça, en el tiempo añadido frente al Girona, con el partido empatado, su equipo atacando sin suerte y sabiendo que el árbitro Jesús Gil Manzano sólo concedía cuatro minutos de tiempo añadido. El resultado de todo eso fue que vio dos tarjetas amarillas en menos de diez segundos y la consiguiente tarjeta roja.

Hansi Flick, en la rueda posterior al último entrenamiento previo al Barça-Olympiacos de la Champions de esta tarde. / Alejandro García / EFE

Amor por el Barça

"No me gusta que mi nieto vea a su abuelo así, tengo que cambiar mis emociones", concluía Flick compartiendo su sentimiento de culpabilidad. Por sus actos y por las imágenes que le mostraron haciendo dos cortes de manga con el agónico gol de Ronald Araujo que sellaba el triunfo azulgrana en el minuto 93.

Pero que a Flick no le gusta su imagen no es algo nuevo. En Múnich le recriminaban que siempre estaba serio, "que nunca sonreía ni con el primer gol ni el segundo ni hasta el octavo", explicó del histórico 2-8 ante el Barça que le condujo a la final y a la conquista de la Champions. Ahora, vestido simbólicamente de azulgrana, se reconoce mucho más expresivo, y ha encontrado la razón: "Este club me ha cambiado completamente".

¿Y a qué se debe? "Puedo decir que amo este club, me encanta Barcelona, me gusta la gente, y quiero dar lo mejor de mí mismo por el Barça, vivo por el club", confesaba Flick, algo abochornado por verse tan excitado en el emocionante final del derbi con el Girona. "Cuando me veo por la tele no me gusta", admitió. Ni antes ni mucho menos ahora.

Los arbitrajes y el Madrid

Pero lejos de acusar a Gil Manzano y su labor, hizo un acto de contricción, parecido al de la campaña pasada cuando fue expulsado en el campo del Betis por Muñiz Ruiz.

"Tengo que aceptar lo que el árbitro vio", asumía de Gil Manzano, sin querer juzgar su actuación. Ni la de Munuera Montero en el Getafe-Madrid. Ni el tono de los arbitrajes que ve en España y que denunció Joan Laporta sobre "la mano blanca" que suele ayudar al Madrid. "No sé qué decir. Llevo 16 meses aquí, más o menos, ustedes llevan más tiempo aquí y lo saben mejor que yo. Prefiero no hablar".