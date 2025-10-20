Arteta se rinde a Simeone antes del duelo ante el Atlético

Mikel Arteta, técnico del Arsenal, afirmó que Diego Simeone es un entrenador en el que se fija y del que aprende en muchas situaciones.

El técnico español compareció este lunes en la rueda de prensa previa al choque de Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, en el que se enfrentará por primera vez a Simeone.

"Lo que ha hecho desde que llegó al Atleti es increíble, la forma en la que lo ha logrado, la identidad que le ha dado. Es algo muy difícil de conseguir. Catorce años ha estado allí, es impresionante", dijo Arteta, que se deshizo en elogios hacia el técnico argentino.

"Es alguien en quien me fijo y del que aprendo en muchas situaciones. Lo que es espectacular es su pasión, con los años que lleva en esto y en el mismo club. Este es un ambiente muy difícil. No le conozco en persona, pero es un entrenador increíble", subrayó.

"La percepción mía", prosiguió, "es de admiración, porque el nivel de consistencia, trabajo, identidad y lo que transmite es de una dificultad tremenda. Él es muy bueno, está rodeado de gente muy buena y ha inculcado esa mentalidad que se ha mantenido durante tanto tiempo".

Sobre una posible llegada de Simeone a la Premier League, Arteta señaló que eso haría la liga inglesa "mucho más difícil". "Es algo que depende de él", agregó.

A la hora de analizar al Atlético de Madrid, Arteta destacó su "deseo increíble de ganar".

"Es algo que se puede ver en cada duelo, en cada balón dividido, en la forma en que compiten. Cuando los analizas, el nivel de organización es enorme y, además, tienen mucho talento y calidad. Son muy buenos explotando sus fortalezas", afirmó.

"Estamos en un momento bueno, pero el rival nos va a exigir muchísimo. Ahora toca demostrar que estamos en nuestro mejor momento. Sabemos el rival que tenemos delante y tenemos claro lo que queremos hacer", añadió.

Además, Arteta confirmó que el ecuatoriano Piero Hincapié está disponible para el partido después de completar "un par de buenos entrenamientos".