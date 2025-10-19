Lamine Yamal marca un penalti en su debut en la Kings Cup

El jugador del Barcelona Lamine Yamal debutó este domingo en la Kings League con un gol en la victoria de La Capital FC en el inicio de la Kings Cup en el Cupra Arena de Barcelona.

Lamine Yamal lideró al equipo que preside hacia la victoria frente al Ultimate Móstoles de DjMariio con un marcador final de 8-5, informan los organizadores.

El delantero del Barça sorprendió al público al entrar al estadio junto a la cantante y compositora argentina Nicki Nicole y asumir el reto del 'Penalti Presidente', una de las modalidades de la Kings League en la que el presidente de un equipo puede lanzar un 'shootout'. Lamine Yamal no falló para contribuir a la victoria de su equipo. Tras el gol, la grada estalló y él lo celebró con su reconocible gesto de colocarse una corona imaginaria.

"Va para Koundé, que ya vino y la falló… para enseñarle lo que tiene que hacer”, bromeaba Lamine tras el encuentro al ser entrevistado con un dardo amistoso dirigido a su compañero en el Barça, quien no tuvo la misma suerte al lanzar el penalti meses atrás.

Esta jornada marca el inicio de la Kings Cup, el nuevo formato de la Kings League al estilo 'Champions'. Reúne a los mejores equipos de España, Italia y Alemania. Los ganadores nacionales se enfrentarán en la gran final europea el próximo 22 de noviembre.