El Barça recupera el rumbo con una victoria en casa del Unicaja (77-83)

El Barcelona llegó con hambre a Málaga, a casa del Unicaja, y se marchó saciado (77-83). No habían conocido la victoria en Liga Endesa todavía tras perder en el Palau contra el Hiopos Lleida y en el Roig Arena contra el València y lo han hecho frente a uno de sus ogros en el torneo español, el Unicaja. El equipo que dirige Ibon Navarro llegaba al encuentro con una situación opuesta a la de los azulgranas, con pleno de victorias tanto en la competición doméstica como en Europa desde la derrota ante el València Basket en la semifinal de la Supercopa Endesa.

La irregularidad de los hombres de Joan Peñarroya tras ganar al Maccabi Tel Aviv (71-92), perder contra el Dubái Basketball (87-78) en la Euroliga y haber perdido los dos primeros encuentros de Liga Endesa frente al València y el Lleida les apremiaban a firmar su primera victoria en la liga española en el Martín Carpena para salir del bucle y empezar a despuntar. Y para ello, el duelo tuvo dos grandes protagonistas.

Shengelia, estelar

En las filas azulgranas Tornike Shengelia hizo un partido espectacular con 18 puntos y tan solo un tiro fallado en todo el encuentro. Su conexión con Kevin Punter (17) resultó crucial para conseguir dominar un pulso con mucha intensidad. Sin embargo, en frente, José Miguel Tyson, fue uno de los mejores hombres de Ibon Navarro e impidió que el georgiano despuntara todavía más.

Encuentro abierto

Las estadísticas de partida se dieron la vuelta tras el primer cuarto. El Unicaja bajó ligeramente su intensidad aunque dominó en el rebote de ataque. El guion del encuentro evidenció que la clave iba a estar en las contras y así lo supieron leer los hombres de Peñarroya, que se fueron al descanso con una ventaja de cinco puntos (34-39).

Los malagueños recuperaron terreno tras el descanso y, a pesar de que el partido estuvo abierto y con opciones para ambos conjuntos casi hasta el final, Shengelia y Clyburn recuperaron la ventaja en el último cuarto con dos jugadas que pusieron, a menos de dos minutos para el final, una renta hasta entonces casi imposible de cinco puntos (73-78) que finalmente se amplió a seis antes de la bocina final.