El Barça doblega a un Granada peleón (2-0) y prolonga el pleno

El Barça sigue como sólido líder de la Liga F Moeve 2025-2026 después de lograr su victoria seguramente más trabajada de la temporada al batir a un Granada muy combativo (2-0). Los goles de Claudia Pina y Kika Nazareth en la segunda parte certificaron el octavo triunfo en ocho jornadas de las azulgranas.

El conjunto de Pere Romeu promediaba más de cinco goles por partido en el campeonato doméstico, pero el equipo nazarí logró contenerle, aunque de forma insuficiente para arañar algo positivo ante un rival que optó por muchas rotaciones antes del parón internacional y que se llevó algún susto.

Hasta el minuto 52

El Granada, de hecho, ha sido el rival hasta el momento que más ha aguantado sin encajar por parte del actual campeón, ya que no recibió el 1-0 por parte de Claudia Pina hasta el minuto 52. Luego, a pesar de los cambios con jugadoras de más peso por parte de Romeu, consiguió mantener la incertidumbre por lo corto del marcador hasta que la portuguesa Kika Nazareth sentenció el choque en el minuto 87.

El Barça FC Barcelona mantiene siete puntos de ventaja sobre el Real Madrid y la Real Sociedad, los únicos equipos que estaban empatados a 14 puntos que pudieron sacar el triunfo y además de forma muy clara. El conjunto blanco goleó por 4-0 al colista Levante UD y el vasco se llevó el derbi guipuzcoano ante la SD Eibar en Ipurua por 0-3.