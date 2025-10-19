Laporta presume de recuperación económica: "Quien no lo vea es porque no hay más ciego que el que no quiera ver"

La última Asamblea de Compromisarios antes de las elecciones presidenciales del año próximo ha sido concebida para que ni una piedra mueva el estanque. Y que no corra el aire, no fuera a producirse algún portazo. El formato exclusivamente telemático de la que la actual la junta directiva ha hecho regla ha coartado un año más la participación, nunca por las nubes, y sobre todo la contestación a un mandato con demasiados puntos oscuros. La habilidad retórica de Joan Laporta siempre ha sabido sortear cualquier crítica, pero ha vuelto a dar la impresión de que prefiere las aguas mansas a arriesgarse a saber que ahí fuera se puedan estar formando remolinos.

Los 230 millones de pérdidas en sus cinco temporadas de mandato, pese a los 800 recaudados por venta de patrimonio, han sido ignorados por Laporta en el informe que ha abierto la sesión. Como es lógico y va en su naturaleza, ha proclamado optimismo y un futuro lleno de prosperidad e ilusión. Y ha presumido un año más de haber salvado al club de la bancarrota con un discurso con tintes preelectorales y el tono populista que tan bien domina. "Todo lo que hemos hecho ha sido para que el socio no tuviera que rascarse el bolsillo. De eso estamos muy satisfechos", ha dicho.

"Estamos hoy mucho mejor que hace cuatro años y medio -ha proseguido-. Se mire como se mire. A veces oigo afirmaciones que me sorprenden. Todo se puede mejorar. Pero hoy estamos mucho mejor que cuando llegamos, es una evidencia. Quien no quiera verlo me viene a la cabeza aquel dicho que dice no hay más ciego que aquel que no quiere ver", ha aventado el presidente azulgrana.

Los socios le han creído y han aprobado el cierre del ejercicio de la temporada 2024-25 con 412 votos a favor, 84 en contra y 31 en blanco. Han votado 553 compromisarios de los 4.642 convocados. "Nos sentimos más fuertes, convencidos y determinados que nunca de culminar la recuperación del Barça en todos los ámbitos. En su momento se salvó el club y, ahora, hemos seguido una senda que aún no se ha culminado", ha indicado con la mirada puesta en unas elecciones que deberán ser entre marzo y junio del año próximo.

Tintes preelectorales

Reiteró aquello de que "queremos al Barça y eso significa hacerlo contra todo y contra todos". Del ganas de volver a veros al contra todo y contra todos. Nuevo lema de campaña oficioso. "No hemos hecho caso a vaticinios apocalípticos. Hemos trabajado bien y hemos sido valientes ante temas complejos. Hemos sumado experiencia con los problemas que hemos tenido sobre la marcha".

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, en la Asamblea general ordinaria del club en octubre de 2025. Reivindica en Asamblea la independencia del Barça, descarta convertirlo en SAD y augura una era de "recuperación y orgullo" . / FCB/GERMÁN PARGA / Europa Press

Laporta ha presumido de gestión económica pese a los 17 millones de resultado negativo en el ejercicio de la temporada 2024-25, de un equipo, el de Hansi Flick, que completó "una temporada histórica", del trabajo de Deco por confeccionar una plantilla con pocos fichajes y "por la apuesta clara por la Masia", también de los éxitos del Barça femenino y de ajustar los presupuestos de las secciones "sin perder competitividad". “Hemos hecho un esfuerzo titánico para contener el gasto y aumentar los ingresos”, ha asegurado.

Agradecimiento al Ayuntamiento

Se ha detenido en el acuerdo de ampliación y mejora del contrato con Spotify y de la remodelación del Camp Nou, sin alusión alguna a los retrasos sistemáticos pero con agradecimiento explícito al Ayuntamiento de Barcelona después de semanas de tensiones entre ambas instituciones. Con la llegada de la licencia de la primera ocupación, parece que se ha entrado en la fase de pelillos a la mar.

Por supuesto, lanzó unos dardos a la oposición. "El club continúa siendo de sus socios y socias, pese a que llevo cuatro años y medios escuchando que convertiremos el Barça en una sociedad anónima. Los hechos desmienten estas malintencionadas habladurías. Somos los garantes de que el Barça sea siempre propiedad de sus socios y socias. Quizá somos los únicos garantes, dejen que se lo diga. Estos setciències que dan lecciones, estos sabelotodo -en realidad dijo "mestretites"-, alerta y muy lejos".

Y culminó con ese espíritu político que tiene dentro: "Os invito a que sigáis viviendo este momento de la historia del Barça con orgullo y sentimiento, creyendo siempre hasta el final. Os pido que sigamos unidos con nuestro escudo y nuestra esencia. Ayer, Flick puso a Araujo como delantero y creímos hasta el final. Este es el espíritu que quiero para los culés”.

"Universal y sostenible"

Por cierto, el directivo Josep Cubells, hierático maestro de ceremonias habitual, ha ensalzado en el arranque el método telemático como una manera de “modernizar el proceso democrático” del club y “disminuir la huella de carbono”, aparte de eliminar el “inconveniente” de tener que desplazarse al Auditori 1899. Laporta dijo que así todo es "más universal y sostenible".

Empezaron conectándose en primera convocatoria 54 socios; comenzó el discurso Laporta con 342 compromisarios conectados. Concluyó con 638.