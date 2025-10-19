3 minutos y 4 segundos para subir 569 escalones: Así ha sido la Metropolitan Sky Run 2025

Tan solo 3 minutos y 4 segundos ha necesitado Ángel López, el corredor más rápido, para superar los 569 escalones de la Hyatt Regency Tower de Barcelona. Tras él han temrinado las más de 350 personas que han participado este sábado en la segunda edición de la Metropolitan Sky Run. La principal novedad de esta segunda edición fue la participación de un total de 75 bomberos. Y es que, por primera vez, la Metropolitan Sky Run formaba parte del calendario de carreras verticales de España (CCV) y, por tanto, del circuito de ocho pruebas puntuables en territorio nacional.

El recorrido, que comenzaba en la base del edificio, ha ascendido a lo largo de 29 plantas, superando un desnivel positivo de 105 metros, hasta alcanzar la impresionante cúpula del hotel. Sin duda, la participación de integrantes del cuerpo de bomberos ha permitido dar un salto de calidad a la prueba, que ha contado con dos colaboradores de lujo: el cuerpo de Bombers de la Generalitat y la Agrupació Cultural i Esportiva (ACE) del Cos de Bombers de Barcelona.

Su presencia en el evento del Hyatt Regency Barcelona Tower, donde tenían una categoría específica, ha evidenciado su alto nivel de preparación. No hay que olvidar que el peso total del material del equipo y de la bombona de cada bombero oscila entre los 15 y los 20 kilos aproximadamente. Aun así, el ganador en categoría masculina, Adrià Duarri, ha tardado solo 4 minutos y 29 segundos en subir las 29 plantas del hotel, mientras que en categoría femenina, la ganadora Maria Mas lo ha logrado en 6 minutos y 28 segundos.

Un bombero participante en la Metropolitan Sky Run. / MSR

Clasificaciones

Categoría General (con equipamiento) - Bomberos

Masculina

1. Adrià Duarri Guilà, 4:29

2. Joan Riba Puigoriol, 4:41

3. Angel García Pardos, 4:42

Femenina

1. Maria Mas Canal, 6:28

2. Anna Caballer Furones, 6:57

3. Cristina Serra Morales, 7:18

Categoria General (sin equipamiento)

Masculina

1. Angel López Amor, 3:04

2. Pau Montané Vidal, 3:04

3. Ronan Sánchez Garcia, 3:06

Femenina

1. Laia Conesa Mur, 4:04

2. Patrícia Caritj Costa, 4:11

3. Ester Ramírez Fernández, 4:19