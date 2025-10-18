El socio del Barça solo aporta el 3,2% en la economía del club: "Somos cada vez más insignificantes"

Si se mira muy atrás, por ejemplo a 1978, cuando Josep Lluis Núñez se hizo emperador del FC Barcelona, el peso de los socios en los ingresos del club superaba el 60%. Eran tiempos en que se decía que el club no podía ni pagar la luz. “Se debía dinero a los bancos, a los jugadores, a los empleados y pedimos ayuda a los socios. No fue una derrama, sino un anticipo, ya que al abonado se le descontó un 20% del precio del carnet en las siguientes cinco temporadas. Fue como un préstamo a interés cero. Y la gente se volcó. Era mejor que vender patrimonio", rememora a este diario el economista Carles Tusquets, tesorero de aquella junta e "inventor" de la medida.

Como consta en el cierre del ejercicio económico que la directiva de Joan Laporta presentará este domingo en la Asamblea de Compromisarios, la última antes de las elecciones del próximo año, los socios y abonados aportan hoy día apenas un 3,2% de los 986 millones de ingresos recurrentes. El peso de su contribución parece casi testimonial. Los presupuestos se han agrandado y el flujo de dinero que entra se ha ido diversificando a lo largo de los años. Al socio ya no se le necesita apenas para sostener la entidad.

Los derechos de televisión, los acuerdos de patrocinio y la venta de merchandising aplastan al socio en su importancia económica. Y a nadie se le ha ocurrido curar las penurias actuales con un anticipo o una derrama. Ferran Olivé, tesorero del Barça, desestimó la idea, según reveló en una entrevista a EL PERIÓDICO. “Nosotros, cuando llegamos, no quisimos pasar al socio la solución de los problemas para arreglar el club. Pudimos hacerlo, pero optamos por vender una parte de los derechos de televisión”.

Vista general del remodelado Spotify Camp Nou desde el gol sur durante la visita de obras facilitado a los medios de comunicación el 23 de septiembre de 2025. / JORDI COTRINA / EPC

En la última década, la aportación del socio y abonado no ha ido más allá del 10% (2022), con un bajón notable en 2020, el año de la pandemia, en que el carnet azulgrana se dejó de cobrar y cubrió solo el 2,2% de los ingresos. En los últimos tres cursos ha sido del 3,7%, 3,9% y ahora el 3,2%, los dos últimos correspondientes a Montjuïc.

Posiblemente crecerá en los próximos ejercicios, cuando el Camp Nou funcione a pleno rendimiento, incluso en un contexto de previsiones de presupuestos rondando los mil millones de euros. Irá en función de si se producen subidas de cuotas y abonos potentes.

Aviso para navegantes

En Montjuïc, con muchos socios hibernando, los supuestos propietarios del club han dejado en caja entre 30 y 32 millones. En 2018, por ejemplo, llegó a ser el doble. "Si somos capaces de tener una cuenta de resultados holgada, no será necesario subir proporcionalmente los abonos, que ahora mismo son de los más baratos de la Liga. Todo va a depender de cuántos ingresos seamos capaces de generar", expone Ferran Olivé.

Ferran Olivé, tesorero del FC Barcelona. / MANU MITRU / EPC

El incremento anunciado recientemente en el pase de temporada, de entre el 10% y el 34%, viene a ser un aviso para navegantes. Ya ha protestado la plataforma Suma Barça. "Subirán los precios de forma desaforada, con lo cual cambiará la fisonomía del socio y abonado", augura Tusquets.

"Ya se visualiza un aumento progresivo, nos preparan para la vuelta al Camp Nou, un aumento que si es desproporcionado puede producir una brecha social, con la expulsión 'de facto' de muchos socios que no podrán pagar. Estaremos, como ya parece que estamos, cambiando a socios por turistas", explica Jaume Barroso, jurista y activista barcelonista.

"Nos tratan de desmovilizar"

Barroso participó en el impulso reciente del grupo Fem Barça, que propugna situar al socio en el centro de las decisiones de la entidad. En el acto de presentación se denunció un cambio en el modelo social. "El club, desde hace tiempo, actúa como una sociedad anónima, y la pérdida de poder del socio y su desactivación es intencionada. Nos tratan de desmovilizar", lamenta. "Estamos alejando a los socios, priorizando a los turistas, pero algunos lucharemos para que el modelo social no cambie", denunció esta semana Víctor Font en Catalunya Ràdio.

Según las voces recopiladas, la asamblea, de nuevo en exclusiva telemática, sería un síntoma evidente de esta frontera interpuesta con el socio. La subida de los abonos sin explicación sería otro. Se mencionan más: la desintegración de la Grada d'Animació. La ruptura del movimiento peñístico. Los 24.800 de 45.000 asientos asignados solo para abonados en el retorno al Camp Nou. ¿Consecuencia de ese 3,2%? ¿Hay un desdén por el menor peso económico? No son pocos los barcelonistas en la oposición a los que les resulta tentador pensar eso.

¿Más descontento de lo que parece?

Pero no es eso lo que preocupa a Fem Barça. "Es la tendencia de la industria del fútbol en el mundo", admite Barroso. "La alternativa es una subida de precios que la gente no quiere. Me preocupa más las competencias que podamos tener los socios y el modelo de gobierno, más que estos porcentajes. Somos cada vez más insignificantes. Vivimos en una aparente democracia, pero estamos perdiendo derechos", critica.

Y lanza una advertencia: "Hay más descontento social de lo que parece". Se verá si es así en las elecciones, más que en la asamblea. Como siempre, ante unos cientos de compromisarios, se prevé sin complicaciones.