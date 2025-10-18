Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro corren este domingo en Andorra

Quienes paseen este domingo por la zona comercial de Andorra la Vella y Les Escaldes, es decir por el corazón del país pirenaico, se verán sorprendidos por un evento deportivo extraño, inusual, pero a la vez mediático. Ni alucinarán ni valdrá decir aquello de que se parecen mucho a los ciclistas famosos, porque serán ellos, cuatro corredores únicamente, ni pelotón, ni gregarios, ni nada que se le parezca, salvo los genuinos Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic e Isaac del Toro.

Se trata de una original prueba ciclista, un critérium de exhibición que se denomina Andorra Cycling Masters pero que a diferencia de los tradicionales que acostumbran a organizarse, sobre todo en Bélgica y los Países Bajos durante el verano, sólo reúne a cuatro corredores que a las 9 de la mañana ascenderán a modo de cronoescalada hasta La Gallina; sin réplica, el puerto más complicado de Andorra; en su caso, una contrarreloj de 8,23 kilómetros con 749 metros de desnivel positivo.

Jonas Vingegaard, con el jersey rojo de la Vuelta. / LA VUELTA

Sin embargo, el punto de encuentro entre ciclistas y público se producirá en el circuito de 2,14 kilómetros que se realizará por la zona comercial de Andorra la Vella y Les Escaldes. Los cuatro ciclistas, con esprint intermedios donde ganarán puntos, completarán 15 vueltas para un total de 32,1 kilómetros y algo menos de una hora de competición. La prueba cuenta con el apoyo logístico de la Vuelta y con Fernando Escartín como director deportivo del evento.

Pogacar será, por supuesto, el gran atractivo. A diferencia de más de un centenar de profesionales del pedal, él vive en Mónaco, al igual que Roglic. Ambos llegarán desde el otro principado junto a sus parejas. Vingegaard acude desde Dinamarca y Del Toro desde otro critérium; en este caso, desde La Nucia, en Alicante.

Roglic gana la última etapa de la Volta. / LA VOLTA

La prueba servirá para grabar un docushow que se ofrecerá por las plataformas de contenidos antes de fin de año y que realizará Wakai, especializada en documentales deportivos; entre otros, ‘FC Barcelona, era I y II’, ‘Real Madrid, cómo no te voy a querer’ y los personalizados en las figuras de Diego Simeone y Thibaut Courtais. El Andorra Cycling Masters será la primera incursión de la productora en el mundo del ciclismo.

Isaac del Toro, en la victoria en el Giro de Emilia / UAE EMIRATES TEAM

La empresa de marketing IPG y Andorra Turisme completan el cupo de patrocinadores de una competición ciclista con un alto presupuesto, similar al que costaría una salida del Tour. Aunque la organización no ofrece cifras del coste del evento, sí trasciende lo que Pogacar acostumbra a cobrar para acudir a una cita de exhibición. ‘La Gazzetta dello Sport’, siempre con buenas fuentes en el entorno del astro esloveno, cifraba en casi 300.000 euros lo que cuesta contratar al campeón del mundo, entre acudir a la carrera (150.000 euros se embolsa directamente el ciclista); una hora para firmar autógrafos supone 50.000 euros extras y otros conceptos varios que acercarían a los casi 300.000 de presupuesto.

Si al contrato de Pogacar se unen el de Vingegaard (dos Tours y una Vuelta) y el de Del Toro, ciclista mexicano que este año ha ganado 12 carreras, la mayoría entre agosto y octubre, y fue segundo en el Giro, las cifras se disparan para que el turista, que tenga previsto ir de compras por Andorra, abra los ojos y vea que no está soñando y que son los verdaderos cracks del ciclismo mundial exhibiéndose entre las tiendas andorranas.