Kane y Olise elevan al Bayern en el clásico ante el Dormtund (2-1)

El Bayern se impuso este sábado por 2-1 al Borussia Dortmund con goles de Harry Kane y Michael Olise, con lo que el cuadro bávaro tiene ahora siete puntos de ventaja sobre su principal rival y cinco sobre el RB Leipzig, que es ahora su más inmediato perseguidor en la Bundesliga alemana.

El Bayern tuvo el control casi absoluto del partido durante el primer tiempo -en el segundo las cosas cambiarían- ante un Borussia Dortmund que ya desde la alineación mostró mucho respeto por el rival.

El entrenador del Dortmund, Niko Kovac, hizo dos cambios con respecto a su esquema habitual prescindiendo de un delantero, Maximilian Beier, que se quedó en el banquillo, para darle paso a Pascal Gross y tener un volante más.

Gnabry, baja de última hora

En la acostumbrada defensa de tres optó por Niklas Süle en lugar de Ramzy Bensebaini, también probablemente buscando más solidez defensiva, pero renunciando a un hombre que suele ser importante en la salida del balón.

Del lado del Bayern, Serge Gnabry causó baja por lesión de última hora y dio paso a Nicholas Jackson, que jugó en punta para que Harry Kane se retrasase a la media punta.

Con Kane, sin embargo, de momento importa poco donde juegue porque siempre marca y por momentos parece estar en todas partes. El Bayern abrió el marcador con un gol del inglés: un remate de cabeza en el minuto 22 a saque de esquina lanzado por Joshua Kimmich desde la izquierda.

Aunque después del gol el Dortmund tuvo tres minutos seguidos de posesión en la mitad del Bayern, después la película del partido volvió a ser la misma. El equipo muniqués era dueño de la pelota y del campo.

Olise, al poste

Antes del descanso pudo llegar el segundo gol del Bayern. La mejor ocasión fue un remate de Olise en el 36 que pegó en el poste. Para el Dortmund, la mejor noticia es que podía irse al vestuario con un solo gol de desventaja. La hoja de estadísticas mostraba 74 por ciento de posesión de pelota para el Bayern y 11 disparos con dirección a puerta frente a ninguno del Dortmund.

El que la ventaja para el Bayern, pese al claro dominio, podía resultar precaria, se vio el comienzo de la segunda parte cuando, en el minuto 48, el Dortmund tuvo que primera ocasión, en su primera llegada, con un cabezazo de Felix Nmecha a falta lanzada por Julian Ryerson desde la derecha.

Mejoría del Dortmund

Esa ocasión, aunque había llegado en una situación con balón parado, era un síntoma de que el Dortmund había salido al campo en plan más ofensivo y dispuesto a sacudirse del dominio del Bayern.

Los dirigidos por Kovac empezaron a tener más la pelota y a ponerla en la mitad del Bayern. En el 65 Karim Adeyemi desaprovechó una ocasión enorme al resbalarse dentro del área cuando iba a rematar tras un error de Kimmich, que había perdido la pelota con Serhou Guirassy.

Aunque el Bayern había tenido llegadas aisladas en la segunda parte, el desarrollo del partido apuntaba a que el Dortmund podía lograr el empate, pero Olise firmó el segundo al robarle la pelota a Jobe Bellingham dentro del área pequeña y a centro de Luis Díaz.

Brandt pone emoción

Sin embargo, el partido volvió a abrirse cuando en el 84 Julian Brandt, que llevaba sólo 40 segundos en el campo, marcó el descuento para el Dortmund en su primer contacto de balón a centro de Ryerson.

Los minutos finales -hubo cinco de descuento- fueron ante todo una batalla defensiva para el Bayern, que, sin embargo, tuvo la mejor ocasión en los pies de Luis Díaz en un contragolpe en el 95.